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整理包／自台灣出境後被驗出確診 八月案例漸增

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為旅客通過桃園機場第二航廈入境長廊，由疾管署檢疫官引導及審查檢疫資料，圖／陳嘉寧
圖為旅客通過桃園機場第二航廈入境長廊，由疾管署檢疫官引導及審查檢疫資料，圖／陳嘉寧

新冠肺炎疫情持續延燒，我國新增確診病例為468人，死亡7人。但自台灣出境的各國民眾陸續傳出返國後確診案例，令國人憂心匆匆，擔心境內確診民眾，除了官方公布的數字外，恐還有更多未知數案例。自台灣回到各國的民眾自6月起即傳有人確診，8月有激增的態勢，整理如下：

圖表一 自台灣出境確診月份分布圖

6月23日 女赴日本

第1例：一名20多歲的日本女學生於6月20日從台灣出境赴日本，6月23日由日方通知該名女學生採檢為陽性。該名女子在台灣南部求學，在台期間多於南部地區活動。女子返日後於入境採檢檢出新型冠狀病毒弱陽性。個案當時無症狀，由日方安排於防疫旅館隔離。

7月25日 男赴泰國

第2例：一名30多歲、在台灣桃園工作的泰國移工返國後驗出確診。該名泰籍男性2018年1月來台，2020年7月21日返抵泰國，在曼谷隔離，22日出現腹瀉症狀，但無呼吸道症狀、無發燒、無嗅味覺異常，25日確診。

台灣中央疫情指揮中心於27日中午接獲泰國官方通知，除了向泰方瞭解該個案發病及檢驗情形外，立即與衛生單位調查在台之接觸者並進行採檢與居家隔離措施，不排除是台灣本土個案的可能性。

8月1日 男赴比利時

第3例：一名20多歲、5月初來台工作的比利時籍男子，7月底出境前自費檢測新冠肺炎時意外確診，感染源至今不明，引發關注。該名男子在3月中旬於比利時檢疫時即曾喪失嗅味覺，但無其他明顯症狀，就醫2次未被確診。5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢，於1日確診，但其血中抗體IgM陰性，IgG強烈陽性，個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中。

疫情指揮中心表示，此例極可能在3月已感染，儘管個案檢驗為陽性，但根據病毒特性，在發病前2天即具傳染力，症狀出現前的傳染力可達到高峰，病患在發病後10天即不具傳染風險，估計此案對社區造成的威脅低。

8月5日 男赴日本

第4例：一名30多歲的日本籍男性工程師，來台一個半月後，返回日本後被驗出陽性。該名男子在6月15日來台，入境後至29日進行居家檢疫，6月30日起於北部某公司工作，在台期間活動範圍以北部工作地所在縣市為主。8月1日返回日本，於當地機場入境時接受採檢，經檢驗確認為新型冠狀病毒陽性。

個案在台期間及返日迄今均無症狀。台灣接獲該名個案確診之相關訊息後，立即啟動疫調、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施。

8月6日 女赴香港

第5例：一名54歲的香港女性從台灣搭機，入境香港後也確診。雖經採檢為陰性，竟不顧居家檢疫規定趴趴走，甚至想搭機再返台，在機場被攔截後，女子二度採檢竟確診。我中央流行疫情指揮中心與港聯繫後，知道該個案入境香港後曾違反檢疫規定外出，已請港府提供個案資料，收到資料後進行疫調。

8月17日 男赴馬來西亞

第6例：馬來西亞通報一名自台灣返回馬來西亞後確診之大馬籍男性，二月即入境台灣待到八月初，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，不排除他在台灣被感染。

8月18日 男赴越南

第7例：45歲男性患者為8月7日自台灣搭機前往越南後，被發現確診。指揮中心表示，越南並未通知我方，已致信了解該名確診者資料，確診者身份後將會公布。

8月19日 赴中國

第8例：1名中國籍旅客在台灣探親，8月14日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。但通報未公布該名病例在台旅行足跡等進一步訊息。

圖表二 自台灣出境確診的日期分布圖

新冠肺炎 COVID-19

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