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政風查彰化衛局 施文儀：啼笑皆非

聯合報 / 記者陳婕翎／台北報導
政風處要查彰化衛生局，疾管局前副局長施文儀表示「啼笑皆非」。 圖／聯合報系資料照片
政風處要查彰化衛生局，疾管局前副局長施文儀表示「啼笑皆非」。 圖／聯合報系資料照片

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現十多歲自美返台少年確診新冠肺炎，卻遭衛福部政風處介入調查，外界懷疑中央鐵腕手法是因疫情間彰化三度逆時中，從公布白牌司機確診者足跡、社區普篩，到採檢無症狀感染者，再再挑戰指揮中心，「逆時中」成為第一個被殺雞儆猴地方政府。

八月十七日彰化縣政府多事採檢無症狀居家檢疫者，意外找到確診者，指揮中心終於反襲，下令政風處介入調查。中國附醫感染科主治醫師王任賢認為，少年是指揮中心認為不用篩的人，「面子掛不住，震怒才讓政風處查。」王任賢向指揮中心喊話，別因被觸到痛點，就責難他人，居家檢疫結束採檢本來就是該做的，中央地方本是合作關係，都為台灣好，就不應用嚴厲態度去指責地方。

疾管局前副局長施文儀更用「啼笑皆非」形容出動政風處一事。他研判，彰化縣萬人血清抗體可能證實有隱形感染者，衛生局才會做試驗，「也算是一種防疫。」

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