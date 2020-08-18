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地方政府謹慎防疫卻被政風調查 指揮中心怕什麼？

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
中央流行疫情指揮中心記者會，圖左為發言人莊人祥、右為指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心記者會，圖左為發言人莊人祥、右為指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

指揮中心要對地方政府「政風調查」？難道謹慎防疫錯了嗎？日前有多起地方政府自行對居家檢疫者採檢，其中還驗出1名美國返台少年確診，指揮中心惱羞成怒，表示要對其「政風調查」，頗有順應民意施壓的味道。但在專家頻頻建議入境普篩及事實上浮現居家檢疫無症狀者確診案例後，指揮中心還要堅持顧面子嗎？

台大公衛學院副院長陳秀熙多次建議，從高風險國家入境者就應該進行普篩。目前政府只針對菲律賓入境者進行普篩並不合理，若依指揮中心定義，除了中低風險的馬來西亞、韓國、新加坡、斯里蘭卡、越南及低風險的紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、緬甸外，應都屬於高風險。

另外，從比利時工程師來台近3個月才確診，顯示邊境管制有漏洞，尚未被指揮中心確認是否為本土案例也鬧得人心惶惶。美國返台少年在第11天被地方政府採檢後確診，則頗有打臉指揮中心「許多研究結果均有共同結論，距離發病日達10天或無症狀感染者10天後，幾乎已無傳染力」說法的味道。

指揮中心發言人莊人祥曾說：「不考慮在居家隔離或檢疫期間進行採檢，原因是即便感染的人，14天後病毒量也已大幅減少。」但事實卻打臉他的說法，美國返台青少年並無症狀，被地方政府主動採檢確診後，指揮中心才匆匆忙忙進行接觸者匡列，身上有病毒的接觸者恐怕早已深入社區。

至於指揮官陳時中曾強調，不實施入境普篩是社區感染的風險還在可控範圍內，也沒有充足的錢去做全面性普篩。但地方政府多實施一道採檢，讓民眾安心，費用及程序全由地方負擔，身為中央層級的指揮中心應該樂見其成，為何要憤而做「政風調查」？

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新冠肺炎 COVID-19 居家檢疫

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