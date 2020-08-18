普篩只針對菲律賓入境者 邱淑媞：等於把潛在病例放回社區

菲律賓新冠肺炎疫情延燒，台灣最近有不少新增個案皆是從菲國返台後確診，衛福部長陳時中日前表示，目前該國的新冠肺炎篩檢陽性率增高，因此對其航班旅客篩檢與集中檢疫，倘若有其他國家入境旅客陽性率特別高，也會採取同樣措施。

然而，前國民健康署署長邱淑媞在臉書發文指出，明明也有其他國家帶病入境的案例，而且新病例數高於菲律賓，例如美國、巴西、南非、印度…等，為什麼自菲律賓入境要普篩，而來自其他國家的卻不必？

她更擔憂，這當中不乏有懷疑自己染病急著返國或是害怕當地疫情更嚴重而回台避風頭的人，也許這些人當中有不少人已經感染，只是他們已經回到一般社區，有的人甚至為了保護家人，去入住一般旅館。

邱淑媞認為，如果對菲律賓的作法是正確的，那麼對來自其他疫情嚴重的國家不檢測，等於就是把潛在病例放回社區。她知道檢測要花錢，加上入境的人數也頗多，「但這更顯示威脅規模之大，沒錢，就讓返台者自行檢測，就算陰性也要先居家檢疫，因為可能有假陰性。」

她分析，「多重把關、阻絕境外」才能確保國內消費活動正常運作，否則一旦爆發社區感染，才是真正的大損失。另外，衛福部長陳時中日前接受媒體專訪針對台灣為何不普篩提出看法，他表示，第一線的醫師會幫忙篩檢，而且效果非常好，國外是因為看病非常貴，台灣則有健保，有症狀的人一定都會去看病。

對此，邱淑媞也提出觀點，她說，新冠肺炎有大約3到4成是無症狀感染（若加上潛伏期，病人可能達一半），沒有症狀的人不僅不知道要看醫師，更有可能跑去做其他事，如果跑去醫院領藥、探病還須擔心造成院內感染，她表示，「民間苦口婆心，希望政府重視，防疫最忌諱的是傲慢。」