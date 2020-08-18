自菲律賓返台個案妻子有症狀 將釐清是否感染

中央流行疫情指揮中心今天宣布，一對夫妻從菲律賓返台，先生確診新冠肺炎；太太則通報有症狀，但多次採檢都是陰性。指揮中心發言人莊人祥說，將詳細釐清個案太太是否感染。

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，為60多歲、長期在菲律賓工作男性。入境機場採檢為陰性，檢疫有症狀採檢才確診。

這名確診個案是與妻子一同返台。他的妻子在8月2日出現發燒症狀，曾於菲律賓當地就醫採檢，結果為陰性。個案後與妻子於8月12日返台。個案入境時無症狀，在機場採檢後送到集中檢疫所隔離檢疫，機場採檢結果為陰性。

莊人祥表示，個案的妻子入境時曾主動通報有發燒症狀，評估後送到醫院隔離，有多次採檢，但結果都是陰性。

莊人祥表示，個案的太太有沒有可能是確診病例，只是因為發病時間比較早，現在驗核酸檢測已經驗不出來，後續會持續釐清，也會再進一步檢測，看是否有抗體。

至於日前馬來西亞疑有一例境外移入與台灣有關，莊人祥說，此個案在台密切接觸者5人的核酸檢測與抗體都是陰性，且個案及太太自訴，平常少與人接觸。目前研判，在台感染機率低，且個案的Ct值37多，也屬偏高。