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居家檢疫者入住旅館 盧秀燕：必須清楚分流

中央社 / 台中18日電
台中市長盧秀燕表示，台中超前部署，居家檢疫替代所不混居。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示，台中超前部署，居家檢疫替代所不混居。記者陳秋雲/攝影

對於一般旅館是否能提供居家檢疫者入住，台中市長盧秀燕今天對此表示，台中市將居家檢疫者與一般旅客清楚分流，不容許兩者混住一起，到台中市旅宿絕對安全。

由於傳出有其他縣市的旅館以一般旅館收容居家檢疫者入住，造成一般旅客恐慌，盧秀燕今天在市政會議中對此表示，台中市在疫情發生時，即斬釘截鐵、明快決定台中市提供民眾居家檢疫的處所，不叫居家檢疫旅館，而是與旅宿業者合作，調撥徵用為「居家檢疫替代所」。

盧秀燕指出，「居家檢疫替代所」是台中市獨有的名詞，居家檢疫替代所不會收一般旅客，除此之外，其他旅宿都是「安心旅宿」，沒有居家檢疫者入住。

盧秀燕強調，台中市一開始就將居家檢疫者與一般旅客清楚分流，不容許兩者混住在一起，一般民眾如要住在台中市旅宿，都可以保證不會與居家檢疫者住在同一棟旅館內，歡迎大家到台中來玩，台中旅宿絕對安全。

盧秀燕指出，如有少數非法民宿，私自接客兼居家檢疫旅館，提供居家檢疫者入住，市府會嚴格取締，確保兩者清楚分流，讓一般旅客在台中住宿安心、安全，也歡迎民眾踴躍檢舉。

台中市觀光旅遊局表示，台中市安心旅宿及居家檢疫替代所實行分流管理，觀旅局將持續密集稽查，為市民及旅客提供安心旅遊住宿環境。

至於日租套房部分，觀光旅遊局表示，目前接獲檢舉疑似日租套房有收住居家檢疫者計8件，已裁罰1件，掌握事證1件，另6件現場稽查未查出事證。

新冠肺炎 COVID-19

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