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美國返台居檢少年確診 彰縣採檢揪出無症狀個案

中央社 / 台北18日電
中央流行疫情指揮中心今下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明。聯合報記者簡浩正／攝影
中央流行疫情指揮中心今下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明。聯合報記者簡浩正／攝影

從美國返台少年昨天確診新冠肺炎，他是無症狀居家檢疫被彰化縣政府採檢確診的首例。但居檢無症狀卻被採檢，並非個案，有民眾居檢時也配合彰化縣採檢，理由是擔心會有無症狀感染者。

美國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）嚴情嚴重，一名長居美國的台籍少年回台探親，沒有症狀，居家檢疫期間由地方政府採檢，中央流行疫情指揮中心昨天宣布他確診新冠肺炎。外界質疑，居家檢疫者沒有症狀為何需要採檢。

這名少年家在彰化縣，他被採檢，並非個案。有民眾向中央社記者表示，他從國外回台，在居家檢疫期間接到彰化縣衛生局來電，告知回台幾天都沒有症狀，但為了避免有無症狀感染的風險，詢問是否願意接受鼻咽採檢。無須付採檢費用，但須自付掛號費。

這位民眾表示，當時他從高風險國家返國，覺得採檢得知自身健康狀況也好，就接受採檢。原本以為，這是全國都採用的例行措施，直到自美返台少年一案揭露後，他才知道「原來不是正常程序」，感到傻眼；且他有另一名朋友也從國外回來到彰化居家檢疫，一樣也被採檢。

但這位民眾也說，彰化衛生局僅採檢鼻咽做核酸檢測，並沒有抽血驗抗體。

根據現行擴大社區監測採檢及個案處理流程，可採檢個案包含不符合通報條件的肺炎或嗅覺、異常個案及不符合通報定義的發燒、呼吸道症狀、不明原因腹瀉，醫師認為有必要採檢者。但是，無症狀的居家檢疫者並不在其列。

一名瞭解狀況的專家指出，彰化縣政府對居家檢疫者進行採檢是廣泛性採檢，非針對個案，也有居家檢疫者拒絕。

也有另一名專家指出，依目前通報採檢送驗流程，醫院要到法定傳染病通報系統「其他」項下「疑似新冠病毒感染送驗入口」通報送驗，在通報時就要點選「有無症狀」和「主要症狀」，不解彰化縣政府如何通報沒有症狀的居家檢疫者，以及執行社區監測通報採檢流程有無瑕疵。

針對地方政府採檢無症狀居家檢疫者，中央流行疫情指揮中心17日表示，將調查為什麼會有此事發生。

疫情指揮中心發言人莊人祥上午接受中央社記者採訪時不願就彰化縣政府狀況多做說明，僅說下午記者會將回應。

新冠肺炎 COVID-19

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