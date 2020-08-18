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捷克參訪團 比照美日「不隔離」

聯合報 / 記者鄭媁簡浩正／台北報導
布拉格市長賀瑞普月底將訪台。圖為賀瑞普與蔡英文總統合影。 圖／取自蔡英文粉專
布拉格市長賀瑞普月底將訪台。圖為賀瑞普與蔡英文總統合影。 圖／取自蔡英文粉專

捷克參議長韋德齊與首都布拉格市長賀瑞普一行月底訪問台灣，訪團規模達九十人，外交部正積極準備，將比照美、日訪團「不隔離」的防疫措施。外交部次長曾厚仁昨天表示，實務上若隔離，「人家都不會來了」，正與中央流行疫情指揮中心協調，嚴格執行防疫措施。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，將根據先前美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）與日本前首相森喜朗來台時的規畫經驗，為即將到來的捷克參訪團規畫防疫計畫，但相關細節尚在與外交部商議中。

莊人祥說，目前規畫參訪團成員在捷克就會先接受檢驗，新冠病毒呈現陰性才能夠上機，入境後的採檢時間、所住旅館，也會有確切規範，採取團進團出、專車專送，避免參訪過程中有任何病毒傳染的可能性。

立法院昨舉辦「中華民國與捷克國會友好聯誼會」成立大會，立法院秘書長林志嘉、歐洲司長姜森、捷克駐台代表朗樂、曾厚仁及朝野立委等出席見證，該聯誼會由國民黨立委萬美玲出任會長。

曾厚仁會後受訪表示，外交部正針對捷克訪團積極準備，會想出最有效率的方式，既能防疫又能達到訪問的最好效果。他表示，訪團行程會嚴格執行防疫規定，包括分流行動動線、活動實名制等，定案後會向外界說明。

韋德齊預定九月一日訪問立法院，並在議場發表演講。林志嘉表示，韋德齊是受立法院長游錫堃邀請來訪，對立法院是非常重大的事件。游錫堃明天將主持朝野協商，希望在立法院新會期報到日後，大家一起到議場聽韋德齊演講，一起創造歷史。

新冠肺炎 COVID-19

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