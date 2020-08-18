中央擬開放一般旅館收防疫客

中央流行疫情指揮中心昨公布新增一例境外移入新冠肺炎個案。至於日前馬來西亞通報一名從台灣返國確診的大馬籍男性，因他在台近半年，指揮中心前天說不排除在台感染，但指揮中心發言人莊人祥昨說，該個案在台灣感染的機會小。此外，指揮中心已研議將開放一般旅館也能收防疫旅客。

莊人祥說，該大馬個案核酸檢測Ct值為卅七點九三，數據偏高（台灣卅五以下判陽性）；其五名接觸者中，最親密的太太核酸檢驗或血清抗體皆陰性，顯示該個案在台灣感染的機會小。該案稱出境前一個月都待在台灣家，只有出去買餐點，出門都有戴口罩；目前五名接觸者，除了其太太陰性，另四人結果出爐後，會再進一步確認可能感染源。

至於昨新增的境外移入個案，為十多歲本國籍少年（案四八五）長住美國，今年八月五日返台探親時確診。莊人祥說，該案迄今無疑似症狀，目前收治住院隔離中。由於他航行途中有適當防護，入境後即前往防疫旅館居家檢疫，未與親友接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心還將開放一般旅館也能收防疫旅客，但經申請後要符合旅宿管理消毒作業事項；目前已訂出相關細則，待內部陳核與地方政府討論，近日對外公布。莊人祥說，目前每日約一千多人入境，每日近兩萬人同時居家檢疫，以致原有的防疫旅館不敷使用。

不過在放寬前，台北市政府目前仍依法處理。台北市副市長黃珊珊昨說，北市府將祭出行政命令，目前有卅八家一般旅館收住六九七名居家檢疫旅客，要求須在廿一日前將居家檢疫者轉介至防疫旅館，否則將公布旅館名單，並依傳染病防治法開罰。

黃珊珊表示，非防疫旅館沒有清潔消毒、分流動線，無法確保居住環境。為了避免北市出現防疫破口，在中央沒有具體作為前，北市府先祭出行政命令，自行加強管理。這些收治居家檢疫者的一般旅館，有十六家領有安心旅宿補助，若不轉介、甚至還繼續收檢疫旅客，北市府將取消安心旅宿資格。

高雄市代理市長楊明州說，目前防疫旅館幾乎全滿，預計下周擴充到二千一百多間，已轉知一般旅館不得接受居家檢疫或隔離者入住。新北市外勞服務科長陳聖聰說，一般旅宿費用比防疫旅館低，多數雇主選擇在一般旅宿安置入境移工，但必須符合分層、一房一室、獨立衛浴等規定。