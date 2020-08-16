3例境外確診源頭不明 我將商討歸類

我昨天新增一例新冠肺炎境外移入案例，中央流行疫情指揮中心表示，患者為菲律賓返台的廿多歲女子；至於馬來西亞前晚公布台灣經香港入境旅客採檢為陽性，我將與馬國聯繫確認感染源。累計至今有五例患者於境外被採檢確診，其中三人感染源不明，指揮中心近期將召開專家會議釐清感染源，討論如何歸類。

昨新增一例菲返台確診

指揮中心發言人莊人祥昨天表示，自菲律賓返台的廿多歲女性為案四八二，去年八月因公外派菲律賓，今年八月十三日返台，但十日就出現嗅覺異常、肌肉痠痛等症狀，自行服藥後症狀緩解，入境時主動告知曾有疑似症狀，採檢後確診，目前掌握八名接觸者。

我國自六月七日大解封後，新增多名境外移入確診案例，其他國家也驗出自台灣出境的確診案例，包括六月時的日本女學生、七月泰籍移工、比利時工程師、八月日籍工程師及赴港台女；其中，日本女學生以及泰籍移工經疫調，病例並未進一步擴大，已於八月五日結案，但仍有三案尚未找到感染源。

莊人祥說，未結案的三起案例分別是比利時工程師、日籍工程師以及赴港台女，其匡列接觸者都已經檢驗完成，無論是核酸檢驗（ＰＣＲ）或抗體檢測都呈現陰性，指揮中心近期將舉行專家會議討論檢驗結果，決定如何歸類。

台大醫院小兒部主任黃立民表示，目前有五起在國外被確診案例，但在台灣找不到感染源，原因有二，一是匡列撒網撒得不夠，二是接觸時間短暫到當事人根本都忘記。但他認為，目前社區內仍是安全的，指揮中心沒有必要再繼續追感染源。

黃立民：建議採檢列健保給付

黃立民說，九月天氣轉涼，恐進入第二波疫情戰場，目前第一線篩檢量依舊是「太少了」，雖然指揮中心的採檢條件放很寬，但採檢過程必須要穿防護衣、面罩，第一線醫療人員根本不想做，建議列為健保給付，提高篩檢量才有辦法避免社區感染。