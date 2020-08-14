陳時中：任何國家陽性率高 比照菲律賓入境旅客措施

衛生福利部長陳時中今天表示，目前菲律賓的新冠肺炎篩檢陽性率增高，故對來自菲律賓的航班旅客篩檢與集中檢疫，未來若有其他國家篩檢陽性率高，在機場也會採取相同措施。

陳時中今天出席八里療養院新北市中和區長期照顧服務中心揭牌儀式，接受媒體聯訪時表示，將依不同國家疫情嚴重度實施邊境管制。

對於媒體詢問是否要新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全面普篩的議題，陳時中表示，民眾當然希望愈多層防護愈好，但中央流行疫情指揮中心需考量防疫物資和量能是否合理化使用。

他說，對民眾的期待，會依風險度規劃保護措施，若任意將防疫物資在沒有需要時就使用完畢，會造成社會傷害，形成更嚴重破口。

陳時中說，指揮中心會根據當地國家風險情況，及該國入境者在邊境篩檢的陽性率，採取邊境管制措施。目前因菲律賓的篩檢陽性率增高，參考近來新增的確診病例，發現近14天增加3500至6000例確診，數字非常高，所以特別對來自菲律賓班機旅客篩檢、檢疫。

陳時中表示，若有任何國家近來在入境被查到陽性率特別高，再配合該國確診病例很高，會考慮採取相同措施，另外，該國的醫療量能也是指揮中心考慮重點之一。