菲國移入再添1例…越南疫情增溫 改列中低風險國家

我國昨天新增一例菲律賓境外移入新冠肺炎個案，累計四八一案。另外，由於越南近期爆發本土疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，即日起將越南從「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」低感染風險國家調整為中低感染風險國家。

昨天確診的個案為五十多歲男性，他於六月廿六日赴菲律賓出差，八月十日返國；疫調顯示，他於七月廿六日至廿八日間出現腹瀉，自行服用成藥後症狀緩解，七月底出現畏寒，本月八日再次畏寒，當日中午因全身倦怠自行服藥，但未於當地就醫。

本月十日他搭機返台時全程穿戴口罩、隔離衣、護目鏡及手套，未取下口罩用餐飲水，入境時主動通報曾有症狀，於機場接受採檢後送集中檢疫所，十一日集中檢疫期間出現腹瀉症狀，並於昨日確診，目前住院隔離治療。

陳時中說，衛生單位已掌握確診個案接觸者十八人，其中兩人為同行返台同事，五人為同班機前後兩排旅客，皆列居家隔離對象；其餘十一人為同班機機組員有適當防護，列為自主健康管理。同班機前後兩排旅客中有六人為轉機客，未入境台灣，均為菲律賓籍，將透過國際衛生條例運作體系（IHR）通知該國。

在感染風險國家管制上，陳時中說，新冠疫情防疫相當成功的越南、紐西蘭，近日也爆發本土疫情，越南以峴港為流行中心，全國累計十五個一級行政區報告關聯病例，且部分地區已發生次波感染，因此調整越南為中低感染風險國家。