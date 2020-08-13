兩派交鋒！學者舉南韓經驗 反對入境全篩
台大公衛學院對於入境篩檢出現兩派意見；教授方啟泰認為，入境旅客不需全篩，只要落實檢疫與自主健康管理、民眾戴好口罩就不會造成傳播，但教授陳秀熙認為來自高風險國家者入境檢測一次，落實居家檢疫五天再檢測一次，即使有漏網之魚也無法有效傳播。
昨天記者會由台大公衛學院新任院長鄭守夏主持，對於兩派不同的篩檢建議，鄭守夏認為都有道理。
教授方啟泰認為，南韓沒全民普篩，實施入境後全面篩檢，境外移入病例沒增加，本土病例也沒減少，反而嚴格實施十四天居家檢疫策略後，本土病例快速下降。考量到少數人潛伏期可能超過十四天，台灣十四天檢疫附加七天自主健康管理，落實廿一天管理就是免於境外移入帶來本土疫情的關鍵，只要七成五以上國人戴好口罩，即便有零星本土病例也不會造成傳播。
教授陳秀熙有不同意見，建議邊境防疫應「精準篩檢」，來自高風險國家者入境時檢測一次，落實居家檢疫五天再檢測一次，即使有漏網之魚，社區維持五十名以內無症狀感染者就不會影響。
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