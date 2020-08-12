我增1例境外移入新冠肺炎病例 又是在菲律賓染疫

滯留在中國大陸「小明」仍有大半至今無法返台，一名「小明」的父親曾爸爸，今天中午開始在衛福部疾管署（指揮中心）門口靜坐陳情。他哽噎表示，他的繼子只差八天就能拿到中華民國國籍，卻始終被拒於國門外，「陳時中部長說『當初自己選國籍自己負責』但我根本沒得選」，懇求政府讓孩子早日回台。

2020-08-12 14:55