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14天檢疫耗時 公衛建議5+2檢測法

台灣醒報 / 台北報導
陳秀熙（左）認為，台灣境內無須普篩，而境外需要針對不同風險的國家，進分級篩檢，不需要全面採用14天居家檢疫。右為張金堅。 台灣醒報
陳秀熙（左）認為，台灣境內無須普篩，而境外需要針對不同風險的國家，進分級篩檢，不需要全面採用14天居家檢疫。右為張金堅。 台灣醒報

「14天居家檢疫太久，建議採行5天居家檢疫加上2次檢測！」台大公衛學院副教授陳秀熙12日召開記者會表示，境外移入案例在5天內發現的機率可高達99%，因此與其隔離14天都不篩檢，不如縮減至5天加2次篩檢。另外他希望針對不同風險國家進行分級篩檢。前台大教授張金堅則提醒，不要輕忽少量的無症狀患者。

精準檢測防堵疫情

陳秀熙認為，目前各國疫情不同，因此入境我國可以做分級的篩檢，例如高風險國家如菲律賓就要檢測。另外他指出，目前各國多數採取14天隔離，但是以目前台灣的病例來看，確診患者大多在5天左右就會出現症狀，因此他認為，針對高風險國家，應該採取5天的居家檢疫，並在入境、解隔離時分別進行檢測。

「美國雖然確診數多，不過也有部分原因是因為篩檢量增加。」陳秀熙建議，我國應該擴大篩檢規模，進行風險分級篩檢，尤其近來印尼、越南可能會有華僑、移工回到台灣，而他們疫情近來也有復燃的趨勢，而且我國也可以藉此發展品質好、準確的快篩技術，未來可將技術輸出到疫情漸趨嚴重的東南亞。

境內不必普篩

陳秀熙提醒，雖然台灣防疫成果不錯，沒有發生大規模院內感染，進而導致嚴重的社區感染，不過各國近日都因為解封、防疫政策未繼續落實，導致現在新冠肺炎疫情的規模比過去更迅速蔓延，所以即使台灣國內開始解封，防疫措施仍不能輕忽。不過他也重申，台灣境內很安全，沒有必要普篩。

前台大醫學系教授張金堅則以鑽石公主號舉例，9位確診者中，有6位是無症狀，而無症狀感染者仍有症狀發作者1半的傳染力，而根據國際研究顯示，約46%的患者是無症狀、或大多為輕症患者。目前國際疫情尚未趨緩，因此他也贊同入境應分級篩檢，以及隔離完後也要篩檢，完全阻絕潛在的患者。

針對台灣疫苗研發進程落後的問題，陳秀熙會後受訪時表示，台灣雖然疫苗研發啟程比較慢，但是因為我國疫情不嚴重所以很正常，除了追求研發以外，面對其他疫苗正在第三階段臨床試驗的國家，可以爭取幫忙生產，並輸入到東南亞。另外他也提到，改成5天+2檢驗的話，還是需要3天前的陰性報告。

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