聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳時中：已請美助台取首批疫苗
對於有學者質疑，台美醫衛合作備忘錄若未談妥疫苗，美衛生部長阿查爾（Alex Azar）就是白來了。衛福部長陳時中昨天被問到這問題時，當場變臉說：「這樣講就很白目了。」 語畢就轉身離去。但陳時中稍後解釋，美方來訪不是交換禮物，是建立長遠關係，他中午與阿查爾餐敘時，已請美國協助台灣取得首批疫苗。
指揮中心發言人莊人祥昨天表示，阿查爾日前參觀指揮中心時，我方主動提出美方是否可供應疫苗給台灣，對方承諾帶回討論。另外，新冠肺炎抗病毒藥物「瑞德西韋」被美國買下未來三個月產量，是否有可能交換藥物，莊人祥也說，未來有藥物需要將主動提出，與疫苗供應一同討論。
陳時中強調，友邦來了，不是為了交換禮物，而是為了建立國家關係的長久發展，不能用單一目標來看這件事。
被問到沒有疫苗，是否擔心台灣秋冬疫情？陳時中說，有疫苗當然最好，因此還是多方努力嘗試每個可能的機會。至於台美是否共組新的國際衛生組織，以取代世界衛生組織，陳時中說，現在言之過早，很多事情都在發展中，靜觀其變。
【記者王寓中／台北報導】國民黨主席江啟臣昨天在臉書表示，美國衛生部長阿查爾來台，深化台美交流，值得欣慰，但是蔡政府罔顧過去六位部長級內閣成員訪台的事實，渲染為外交突破，只是自欺欺人，政府做好宣傳工作當然很好，但超過事實，一戳就破。江表示，備忘錄內容對於國人最在乎的疫苗全然不提，簽署單位降級，更值得檢討。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言