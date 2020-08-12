陳時中：已請美助台取首批疫苗

對於有學者質疑，台美醫衛合作備忘錄若未談妥疫苗，美衛生部長阿查爾（Alex Azar）就是白來了。衛福部長陳時中昨天被問到這問題時，當場變臉說：「這樣講就很白目了。」 語畢就轉身離去。但陳時中稍後解釋，美方來訪不是交換禮物，是建立長遠關係，他中午與阿查爾餐敘時，已請美國協助台灣取得首批疫苗。

指揮中心發言人莊人祥昨天表示，阿查爾日前參觀指揮中心時，我方主動提出美方是否可供應疫苗給台灣，對方承諾帶回討論。另外，新冠肺炎抗病毒藥物「瑞德西韋」被美國買下未來三個月產量，是否有可能交換藥物，莊人祥也說，未來有藥物需要將主動提出，與疫苗供應一同討論。

陳時中強調，友邦來了，不是為了交換禮物，而是為了建立國家關係的長久發展，不能用單一目標來看這件事。

被問到沒有疫苗，是否擔心台灣秋冬疫情？陳時中說，有疫苗當然最好，因此還是多方努力嘗試每個可能的機會。至於台美是否共組新的國際衛生組織，以取代世界衛生組織，陳時中說，現在言之過早，很多事情都在發展中，靜觀其變。

【記者王寓中／台北報導】國民黨主席江啟臣昨天在臉書表示，美國衛生部長阿查爾來台，深化台美交流，值得欣慰，但是蔡政府罔顧過去六位部長級內閣成員訪台的事實，渲染為外交突破，只是自欺欺人，政府做好宣傳工作當然很好，但超過事實，一戳就破。江表示，備忘錄內容對於國人最在乎的疫苗全然不提，簽署單位降級，更值得檢討。