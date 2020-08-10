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國衛院新冠肺炎疫苗傳捷報 倉鼠病毒量降至1%

中央社 / 記者張茗喧台北10日電

新冠肺炎疫苗研發再傳捷報，國衛院今天公布DNA疫苗動物試驗成果，倉鼠接種試驗疫苗後，即便受到大量的新冠病毒感染，肺臟病毒量可降為原本的1%，最快明年下半年可望上市。

國家衛生研究院2月初投入4類疫苗研發，找出數十支候選疫苗，最後由DNA疫苗出線，目前已經技轉，將和安特羅生技公司共同進行開發，今天舉辦記者會公布動物試驗成果。

國衛院感染症與疫苗研究所所長廖經倫表示，國衛院以倉鼠進行動物攻毒試驗，先讓倉鼠注射DNA疫苗，再讓倉鼠感染會釀成新冠肺炎的新型冠狀病毒，藉此觀察疫苗是否有保護力。

實驗結果顯示，沒有注射疫苗的倉鼠，不僅體重明顯減輕、活動力下降，肺臟的病毒量也很高；注射疫苗的倉鼠則免疫，體重與活動力都沒有太大的影響，肺臟病毒量也降低為原本的1%，顯示疫苗產生的保護力，能夠有效抑制病毒複製。

廖經倫說，DNA疫苗是4大疫苗平台標的中，可誘發最高中和性抗體效價的疫苗，有別傳統的不活化病毒疫苗或重組蛋白疫苗技術，DNA疫苗屬於新一代的核酸疫苗技術，具有快速生產的優勢，也是全球疫苗研發主力之一。

DNA疫苗除了能產生大量抗體、生產快速外，同時具備分散研發風險意義，廖經倫指出，目前國內疫苗大多集中在重組蛋白次單位疫苗，但全球疫苗開發案大多以核酸疫苗為主力，因此這次才決定分散風險，將資源集中在DNA疫苗，已申請美國專利，最快今年第四季將進入臨床試驗，明年第三、四季可望上市。

新冠肺炎全球延燒，至今全球已有超過1900萬人確診，各國爭相研發疫苗，盼儘早讓生活恢復正常。

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球共有4支DNA疫苗獲准進入臨床試驗，分屬美國、韓國、日本及印度，另有1支疫苗發表具攻毒動物模型的臨床試驗。

新冠肺炎 COVID-19

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