防疫措施升級爆論戰 入境普篩聲量超越強制戴口罩
image source :內政部 粉專
文／羅文芳
新冠肺炎全球疫情仍然嚴峻，台灣雖然相對穩定，但近期連續多日都有新增境外移入病例，日前在台確診的比利時工程師更引發民眾緊張，中央疫情指揮中心5日宣布民眾出入八大場合務必戴口罩，網路及政界也再次討論起入境普篩的必要性，甚至超越強制戴口罩的聲量。
image source :內政部 粉專
疫情增溫怎有效防疫？「入境普篩」聲量暴增
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢，比較「全民普篩」、「入境普篩」、「強制戴口罩」三大項防疫措施中，入境普篩聲量最高，共有12880筆討論。
6日新北市長侯友宜公開呼籲實施入境普篩，但當天指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎，則在記者會上持相反意見，表示考量入境普篩成本跟效益暫時「不需要」，使其單日聲量共有4613筆討論。
強制戴口罩則在6日時，北捷從原本的保持1.5公尺社交距離能不戴口罩，改為「全程配戴口罩」，不配合者最高罰1萬5000元，不僅引起捷運族關注，也有不少網友拿該政策相比，質疑「不普篩為何又強制戴口罩」，引起正反論戰共1193篇。全民普篩則因實施度更困難，相較之下無討論高峰。
▲侯友宜等人呼籲的「入境普篩」，相較於政府推動的「強制戴口罩」聲量大幅領先。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間: 2020/07/09 - 2020/08/07)
侯友宜支持入境普篩 指揮中心認效益不佳
再從《KEYPO大數據關鍵引擎》查看近一個月的「入境普篩」熱門關鍵字，可以看到隨著「境外」確診數增溫，多次支持入境普篩的新北市長「侯友宜」引起網友討論，帶動網友與名人回應普篩可能性討論，專家諮詢小組委員李秉穎則透過記者會強調，目前進行入境普篩「成本高」，每日需要花費「420萬」，綜合評估下認為未優於現有策略故不實施。
▲「入境普篩」熱門關鍵字中可見：侯友宜、境外、李秉穎、確診、疫情、420萬、成本高等字眼。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間: 2020/07/09 - 2020/08/07)
偽陰性破口難題 柯文哲評普篩「愚人的問題」
除了成本問題，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示入境普篩探索概念，還有台北市長柯文哲與侯友宜看法相左，柯認為入境普篩是複雜且專業的問題，並「不是用喊的」，更拋出一句「所以你知道我的名言，愚人的問題⋯」，隨後馬上否認是在說侯，掀起網路話題。
行政院長蘇貞昌則強調，全面普篩若進行，可能會有「偽陰性」通過篩檢後，反鬆懈居家隔離，造成疫情破口問題，引起正反兩面論戰，有一派直呼為何不隔離加篩檢，另則有一派認為沒有大規模流行的普篩無意義。
▲「入境普篩」探索概念中，柯文哲的看法及蘇貞昌表示「偽陰性」疑慮引起討論。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/探索概念(分析區間: 2020/07/09 - 2020/08/07)
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020年7月9至2020年8月7日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『入境普篩』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「探索概念」(註3)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
*註3 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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