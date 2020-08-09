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彰化萬人抗體疑社區隱形感染者 指揮中心回應了

聯合報 / 記者簡浩正/台北即時報導
彰化縣衛生局攜手台大公衛學院啟動「萬人血清檢測」，目前初步檢驗結果發現，部分非確診者的受檢人血液抗體呈陽性反應。指揮中心發言人莊人祥表示，對此判讀需進一步研究，有待後續結果再來解讀。本報資料照片
彰化縣衛生局攜手台大公衛學院啟動「萬人血清檢測」，目前初步檢驗結果發現，部分非確診者的受檢人血液抗體呈陽性反應。指揮中心發言人莊人祥表示，對此判讀需進一步研究，有待後續結果再來解讀。本報資料照片

新冠肺炎疫情持續延燒，近日有多起從台灣出境，回國後卻被檢出陽性反應的案例，讓本土是否有隱藏的無症狀感染者疑慮再起。彰化縣衛生局攜手台大公衛學院啟動「萬人血清檢測」，目前初步檢驗結果發現，部分非確診者的受檢人血液抗體呈陽性反應，顯示曾染新冠肺炎。

對此，中央流行疫情指揮中心表示，對此次血清抗體研究陽性判讀需要進一步研究，有待後續結果再來解讀。

指揮中心發言人莊人祥今表示，確診者本身已感染，接觸者、居家檢疫者和醫護人員皆是高風險族群，驗出陽性顯示有無症狀感染者，但病毒並未進一步傳出造成疫情。對於此次血清抗體研究陽性判讀，仍需進一步研究血清試劑的敏感性、特異性及疾病盛行率等，這些都可能影響判讀，有待後續結果再來解讀。

另，指揮中心今日下午2時將召開臨時記者會，由指揮中心指揮官陳時中說明新增1名境外移入個案及彰化血清抗體調查之回應。一切以下午記者會內容為主。

新冠肺炎 COVID-19

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