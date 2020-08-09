彰化萬人血清抗體調查 社區確有隱形感染者

4族群部分受檢者呈陽性

由彰化縣政府、台大公共衛生學院合作，六月十一日起啟動萬人新冠肺炎血清抗體調查，初步調查三千人，發現部分受檢者血液抗體呈陽性反應，且分布於確診者、接觸者、居家檢疫者和醫護人員四個族群，顯示國內社區確有新冠病毒隱形感染者，至於感染程度與規模，有待統計陽性人數與分布。

外傳部分人有「中和抗體」

外傳初步抗體檢驗發現，有百分之一至二呈陽性反應，且部分受檢者有「中和抗體」，顯示對新冠病毒已有保護力。對此，台大公衛學院教授陳秀熙澄清，目前實驗室最重要的測試結果還沒出來，仍在等待最終結果。專家也認為，如何解讀檢驗結果，必須考慮實驗方法、偽陽性等，避免造成恐慌。

中和抗體意味疫苗會有用

陳秀熙表示，萬人血清抗體調查是在檢驗過去感染狀況，和目前疫情並無太大關連，調查更想知道抗體陽性的人，體內中和抗體出現情形，若有中和抗體，顯示對新冠病毒有保護力，「這就是我們希望看到的反應」。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，一切等待八月廿五日期中報告公布，但他也說，「如果都是陰性，需要做期中報告嗎？」他表示，這次萬人檢測若有出現「中和抗體」，意義是「疫苗會有用」，而不是有多少人有抗體。

研判戴口罩阻絕病毒傳播

此次調查是否找到未被發現的感染者？陳秀熙表示，就日本女學生、比利時籍工程師等案例，顯示台灣社區應有零星的感染現象，但詳細感染比率有待分析；調查顯示社區中有無症狀感染者，為何疫情沒有進一步擴大？陳秀熙認為，可能因為陽性個案並不多，加上未進入高密度空間，大家又都戴口罩，阻絕病毒傳播。

本月廿五日期中報告公布

葉彥伯指出，這次萬人血清檢測預計檢測一萬人，目前已檢驗約五千人，由於還要送到長庚醫院進一步進行血清抗體檢測，預計還需要兩周的時間。他表示，八月廿五日期中報告時，樣本數應可到達約四千人，至於全部檢測完成可能要到九月中旬。葉彥伯強調，以期中報告的樣本數，就具有代表性。

指揮中心：有結果再解讀

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，確診者本身已感染，接觸者、居家檢疫者和醫護人員皆是高風險族群，驗出陽性顯示有無症狀感染者，但病毒並未進一步傳出造成疫情。對於此次血清抗體研究陽性判讀需要進一步研究，血清試劑的敏感性、特異性及疾病盛行率等，都可能影響判讀，有待後續結果再來解讀。