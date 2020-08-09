彰化萬人血清抗體調查 社區確有隱形感染者

聯合報 / 記者劉明岩陳婕翎／連線報導
彰化縣衛生局與台大公衛學院合作，六月十一日啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，八月廿五日將發表期中報告。圖／彰化縣政府提供
彰化縣衛生局與台大公衛學院合作，六月十一日啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，八月廿五日將發表期中報告。圖／彰化縣政府提供

4族群部分受檢者呈陽性

由彰化縣政府、台大公共衛生學院合作，六月十一日起啟動萬人新冠肺炎血清抗體調查，初步調查三千人，發現部分受檢者血液抗體呈陽性反應，且分布於確診者、接觸者、居家檢疫者和醫護人員四個族群，顯示國內社區確有新冠病毒隱形感染者，至於感染程度與規模，有待統計陽性人數與分布。

外傳部分人有「中和抗體」

外傳初步抗體檢驗發現，有百分之一至二呈陽性反應，且部分受檢者有「中和抗體」，顯示對新冠病毒已有保護力。對此，台大公衛學院教授陳秀熙澄清，目前實驗室最重要的測試結果還沒出來，仍在等待最終結果。專家也認為，如何解讀檢驗結果，必須考慮實驗方法、偽陽性等，避免造成恐慌。

中和抗體意味疫苗會有用

陳秀熙表示，萬人血清抗體調查是在檢驗過去感染狀況，和目前疫情並無太大關連，調查更想知道抗體陽性的人，體內中和抗體出現情形，若有中和抗體，顯示對新冠病毒有保護力，「這就是我們希望看到的反應」。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，一切等待八月廿五日期中報告公布，但他也說，「如果都是陰性，需要做期中報告嗎？」他表示，這次萬人檢測若有出現「中和抗體」，意義是「疫苗會有用」，而不是有多少人有抗體。

研判戴口罩阻絕病毒傳播

此次調查是否找到未被發現的感染者？陳秀熙表示，就日本女學生、比利時籍工程師等案例，顯示台灣社區應有零星的感染現象，但詳細感染比率有待分析；調查顯示社區中有無症狀感染者，為何疫情沒有進一步擴大？陳秀熙認為，可能因為陽性個案並不多，加上未進入高密度空間，大家又都戴口罩，阻絕病毒傳播。  

本月廿五日期中報告公布

葉彥伯指出，這次萬人血清檢測預計檢測一萬人，目前已檢驗約五千人，由於還要送到長庚醫院進一步進行血清抗體檢測，預計還需要兩周的時間。他表示，八月廿五日期中報告時，樣本數應可到達約四千人，至於全部檢測完成可能要到九月中旬。葉彥伯強調，以期中報告的樣本數，就具有代表性。

指揮中心：有結果再解讀

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，確診者本身已感染，接觸者、居家檢疫者和醫護人員皆是高風險族群，驗出陽性顯示有無症狀感染者，但病毒並未進一步傳出造成疫情。對於此次血清抗體研究陽性判讀需要進一步研究，血清試劑的敏感性、特異性及疾病盛行率等，都可能影響判讀，有待後續結果再來解讀。

新冠肺炎 COVID-19 居家檢疫 疫情 醫護人員 疫苗 比利時

延伸閱讀

彰化血清抗體檢測 4族群都驗出部分陽性

有無社區感染？彰化萬人新冠血清檢測8月25日可明朗

台大公衛：不同風險國入境 應自費精準篩檢

莊人祥：地塞米松確定納入我新冠肺炎重症治療指引

相關新聞

彰化萬人血清抗體調查 社區確有隱形感染者

由彰化縣政府、台大公共衛生學院合作，六月十一日起啟動萬人新冠肺炎血清抗體調查，初步調查三千人，發現部分受檢者血液抗體呈陽...

赴港確診台女 曾搭大眾運輸

中央流行疫情指揮中心昨公布，國內新增二例新冠肺炎境外移入病例，皆自菲律賓入境，自上月廿六日菲國入境全篩，累積十二例自菲國...

彰化血清抗體檢測 4族群都驗出部分陽性

台大公衛學院與彰化縣政府等單位合作，針對新冠肺炎確診者、接觸者、居家檢疫者、健康照顧人員等4族群進行血清抗體檢測，初步發...

有無社區感染？彰化萬人新冠血清檢測8月25日可明朗

針對最近多起從台灣出境，被檢出新冠肺炎陽性反應，是否台灣隱藏著無症狀患者引發疑慮，各界寄望「彰化萬人血清檢測」做為台灣是...

美日政要免隔離惹議 莊人祥：行程完全隔離社區

日本前首相森喜朗下周日率團弔唁前總統李登輝、美國衛生部長阿查爾（Alex Azar II）也將來台交流，美日皆獲外交豁免...

赴港確診台女曾搭交通工具 35名接觸者須採檢

台籍50多歲女性在香港確診新冠肺炎，指揮中心調閱手機通聯查詢足跡，指揮中心發言人莊人祥今天說，正針對接觸者訪談、目前已有...

莊人祥對普篩表態 「居家檢疫隔離是比較好的措施」

國際疫情升溫，我國境外移入個案，今再新增二例，不少學者皆建議應邊境普篩或居家檢疫後普篩，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥...

指揮中心換廁所門 巧合搭上美國衛生部長來台前夕

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）明日訪台，除與蔡英文總統會面，也會到指揮中心所在處的疾管署觀摩台灣防疫模式...

圖表看疫情／菲國台商夫妻返台確診 赴港確診國人足跡 已掌握

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間8日14時，全球逾72.1萬死亡，確診病例已突破1937萬例。

外交來台免隔離陳時中「負責」 指揮中心再說明防疫法

日本前首相森喜朗下周日將率團來台向前總統李登輝追思哀悼，成為繼美國衛生部長阿查爾（Alex Azar II）入境不用居家...

赴港確診國人已掌握足跡 莊人祥：35名接觸者需採檢

日前香港一例自台返港的女性國人確診個案，指揮中心昨表示，該個案疫調過程說詞反覆，「目前較棘手」，已調閱手機通聯資料。指揮...

影／新增2例境外移入確診個案 菲國台商夫妻染疫返台

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增2例新冠肺炎境外移入病例，分別為60多歲男性(案478)及60多歲女性...

熱門新聞

有無社區感染？彰化萬人新冠血清檢測8月25日可明朗

美日政要來台外交豁免隔離檢疫 陳時中：出事我負責

又增2名境外移入個案 指揮中心下午2時緊急說明

藍綠白都沒來！八八風災11周年 高市長三候選人全缺席

國民黨李眉蓁存款0？陳其邁發言人：連鬼都不相信

韓國瑜父親節分享近況：變白胖，就是頭髮還沒長回來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。