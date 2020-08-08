彰化血清抗體檢測 4族群都驗出部分陽性

中央社 / 台北8日電
彰化縣衛生局與台大公衛學院合作啟動萬人新冠肺炎血清抗體調查。聯合報系資料照
彰化縣衛生局與台大公衛學院合作啟動萬人新冠肺炎血清抗體調查。聯合報系資料照

台大公衛學院與彰化縣政府等單位合作，針對新冠肺炎確診者、接觸者、居家檢疫者、健康照顧人員等4族群進行血清抗體檢測，初步發現4族群都有驗出部分陽性反應，但比例還在統計。

台灣大學公共衛生學院、彰化縣衛生局、彰化基督教醫院以及中央研究院合作，在彰化縣推動新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的新型冠狀病毒血清抗體檢測，了解各族群、年齡等抗體分布的情形以及社區感染的程度，預計本月25日在彰化縣公布檢測結果。

台大公衛學院教授陳秀熙今天接受媒體聯訪表示，目前針對確診者、接觸者、居家檢疫者、健康照顧人員等4族群，檢驗了將近3000人，發現4族群都出現部分陽性反應。

不過陳秀熙強調，目前實驗室最重要的測試結果還沒出來，無法告訴外界4族群陽性比例有多少。這次研究檢驗結果不會只有快篩，還會進行NT抗體等中和抗體確認，NT抗體是免疫細胞受刺激後產生的抗體，和康復後產生的抗體不同，如果有驗出，代表具有免疫力。

陳秀熙稍晚也以簡訊向中央社記者補充，強調血清抗體檢測是在檢驗過去感染狀況，和目前疫情並無太大關連，媒體卻經常將兩者相聯。

針對媒體報導檢驗彰化血清中，有多人呈現陽性抗體反應，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前還沒有看過報告，但的確有可能有患者未被診斷出來，也有可能是假陽性。

莊人祥指出，研究對象包含確診者、接觸者、居家檢疫者和醫護人員，當中有人在隔離檢疫期間，被感染了卻沒有被診斷出來，當然是有可能被驗出來抗體陽性，但不會有太多人。

莊人祥指出，再來也有可能牽涉到試劑的敏感性，因為疾病的特異性也有可能出現假陽性的個案，這部分也無法排除。他強調，不論是什麼原因，都要等研究報告正式出來後討論，才有辦法知道是怎麼回事。

新冠肺炎 COVID-19 台大

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