赴港確診台女曾搭交通工具 35名接觸者須採檢

台籍50多歲女性在香港確診新冠肺炎，指揮中心調閱手機通聯查詢足跡，指揮中心發言人莊人祥今天說，正針對接觸者訪談、目前已有35名採檢對象，個案曾搭乘交通工具。

一名台籍50多歲女性近日在香港確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），該個案6月20日才從其他國家返台，7月27日又飛往香港，近日在香港確診，由於在居家檢疫期間曾逃離檢疫處所，被香港暫判定為本土病例。

中央流行疫情指揮中心針對此個案追查其感染源是否在台灣，但由於個案面對疫調時說詞反覆，仍無法提供明確活動時序及詳細地點，因此決定透過手機通聯等紀錄調閱足跡，並進一步匡列接觸者。

莊人祥今天在疫情記者會中指出，目前已經調閱到足跡，且正針對接觸者訪談中，35名採檢對象中已採檢5名，目前還沒有結果，接觸者數量也會視後續疫調、軌跡再增加，並進行調查。

莊人祥也提到，根據目前軌跡，個案有搭乘一些交通工具，但根據個案自述都是時間久遠、忘記了，因此有些部分需要看到軌跡後，再跟當事人確認，後續也要了解個案有沒有戴口罩，這部分需要再釐清。

莊人祥強調，這名個案在8月4日後才發現自己有症狀，不管個案感染源在哪裡感染，至少他的發病對台灣民眾沒有影響的，現在指揮中心是要追個案是否在台灣感染。

莊人祥也說，個案雖然在台灣天數雖然多一點，但香港跟台灣兩地疫情不同，若是以處在發生環境疫情的密度來看，他認為，在香港被感染的機率應該比較大。