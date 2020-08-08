新增2例境外移入確診個案 菲國台商夫妻染疫返台

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增2例新冠肺炎境外移入病例，分別為60多歲男性(案478)及60多歲女性(案479)，兩人為夫妻，接自菲律賓入境。

莊人祥指出，案478及案479皆長期於菲律賓工作(前次自台灣出境時間分別為2020年2月及3月)，案478於7月23日出現發燒、全身痠痛及流鼻水等症狀，案479於8月3日出現喉嚨癢及咳嗽等症狀，兩人皆曾自行服藥後症狀緩解，未曾於國外就醫。

莊人祥說，兩人於8月6日一同自菲律賓搭機返台，入境時均主動告知曾有疑似症狀，於機場採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

莊人祥表示，衛生單位已掌握接觸者共14人，其中9人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象；另同班機機組員5人均有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計83117例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含82037例排除)，其中479例確診，分別為387例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，另1例待釐清。