入境不普篩 盧秀燕：應從普篩、檢疫雙管齊下

聯合報 / 記者施鴻基楊正海余采瀅吳淑玲／連線報導
台中市長盧秀燕（中）昨天呼籲中央，對於境外入境旅客，除居家檢疫或居家隔離14天之外，應該一律篩檢。 記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕（中）昨天呼籲中央，對於境外入境旅客，除居家檢疫或居家隔離14天之外，應該一律篩檢。 記者余采瀅／攝影

疫情有回溫趨勢，要不要對入境者普篩也成各方關切。新北市長侯友宜建議對入境者全面普篩，不過中央不同意，侯友宜昨天說，雖然意見不同，但他會配合中央作法。台中市長盧秀燕則主張普篩、檢疫「雙管齊下」，以維護國人安全，讓國人安心。

侯友宜指出，第二波疫情已讓民眾逐漸提高警覺心是好事，他認為防疫關鍵在阻絕境外，多做無妨，全面普篩檢配合居家檢疫、自主健康建構三道防線，公會團體也都有類似想法。防疫打仗沒有地域性可言，他只是提出建議給中央參考，中央決定後，市府依然會配合。

盧秀燕表示，比利時工程師案例，雖居家檢疫十四天，卻仍確診，還在台灣四處趴趴走，日本女學生也是這種情形，換句話說，居家檢疫或居家隔離十四天，對從國外入境者可能不夠，應該普篩、檢疫「雙管齊下」。

台北市長柯文哲說，台灣目前到現在入境者中無症狀的帶原者百分比是多少，這個都要有數據，有數據才能估計，要花多少錢、效果有多少，這個太專業了，專業的題目，他就不會亂講。

針對境外入境要不要全面普篩，台南市長黃偉哲之前建議中央對高風險國家入境者篩檢，昨天他表示，中央定調不普篩就遵循。黃偉哲說，境外進來的人都要居家檢疫十四天，是否需要針對境外移入者做普篩，他持保留態度。

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