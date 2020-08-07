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蘇貞昌定調入境不普篩 侯友宜：和中央站一起

中央社 / 新北7日電

新北市長侯友宜6日在行政院會建議入境者應全面普篩，但行政院長蘇貞昌仍定調「入境不普篩」；侯友宜今天受訪表示，既然中央作了決定，一定會跟中央站在一起。

新北市長侯友宜今天上午參加新北環狀線秀朗橋站土地開發案簽約儀式，會後接受媒體聯訪。

媒體詢問，侯友宜6日列席行政院會，針對入境者應全面普篩提出地方的建議，但行政院長蘇貞昌仍定調「入境不普篩」。

侯友宜表示，防疫關鍵在於阻絕境外，所以多做無妨，像普篩再加上居家檢疫以及自主健康管理，建構3道防線，確實能夠有效的管理，「這是我以及很多專家學者的一些看法」。

侯友宜表示，他把這些意見建議給中央，中央的裁定地方一定尊重，因為防疫打仗並沒有二心可言，「我個人以及所有公衛團體都認為3道防線才是最重要的關卡」，但既然中央作了決定，一定會跟中央站在一起。

媒體詢問，台北市長柯文哲6日受訪表示，入境普篩屬於專業領域題目，入境者也有可能是在潛伏期，驗出仍是陰性，「愚人的問題，智者無法回答」，侯友宜是否覺得被酸？

侯友宜表示，所有的事就事論事，全球疫情嚴峻，必須要靈活調整作戰的方式，雖然以往不全面普篩，是不是在這個時候來做全面普篩，因為全世界有很多的國家也在做，他是把這些作戰的方式跟策略，按照過往專家學者以及以往的防疫經驗，提供給疫情指揮中心來做參考，最後指揮中心的決定也都尊重。

媒體詢問，有關第二波疫情的戴口罩政策，桃園市宣布13日起到市府洽公的民眾要強制戴口罩，新北市是否要跟進。

侯友宜表示，已經在規劃宣導期，如果能夠落實，就不需要強制，如果沒有辦法落實，就會開始強制，這兩天也會先觀察。

新冠肺炎 COVID-19

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