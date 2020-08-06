防疫 北市公有場館下修容留人數 進市場要戴口罩

由於近日陸續有民眾到海外後確診新冠肺炎，加上國際疫情嚴峻，台北市政府加強防疫力道，昨一口氣宣布包括12區的運動中心及公有場館等，除維持量體溫及實名制外，也下修容留人數，運動中心將控制在百人內，動物園的室內館則採每10分鐘放行100人方式調控；公有零售市場即日起，戴口罩才能進入，勸導一周後開罰。

市府表示，運動中心除了人數管控外，健身器材也採間隔使用，本月10日起開始實施；北流將於8月22日舉辦5000人滿場壓力測試、9月5日舉辦首場售票演唱會，台北市文化局表示，目前都如期舉行，也會要求觀眾實名制、戴口罩、量額溫，北市府也要求工作人員活動前兩周落實健康管理。

台北市立動物園發言人曹先紹說，動物園入園採實名制、噴酒精、量額溫，且即日起進入室內場館，如新光特展館（大貓熊館）、穿山甲館等一定要戴口罩，室內館也會恢復人流控管，每10分鐘放行100人。

台北市立圖書館即日起民眾進入各分館，須全程配戴口罩，也要配合量額溫、實名登記，為維持安全社交距離，圖書館內全部席位仍採梅花座，台北市立天文館則尚未做人流限制，會再視疫情發展滾動式修正。

北市市場處昨下午宣布民眾即日起進入市場須配戴口罩，於一周勸導期後依法取締，若經勸告仍不戴口罩執意進入市場，將依傳染病防治法開罰3千到1萬5千元罰鍰；各市場入口也會設置酒精消毒噴霧器等，讓民眾安心購物。

宜蘭縣衛生局長徐廼維說，對防疫一直沒有鬆懈，中央宣布八大場所應配戴口罩，也持續加強宣導。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，花蓮仍保持零確診紀錄，相關防疫作為則按照中央規定辦理。