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侯友宜籲入境者全面普篩 柯文哲：不是用喊的

中央社 / 台北6日電
柯文哲表示，入境者是否全面普篩，「這個是專業題目」。 圖／聯合報系資料照片
柯文哲表示，入境者是否全面普篩，「這個是專業題目」。 圖／聯合報系資料照片

新北市長侯友宜日前表示，針對新冠肺炎疫情，呼籲中央進行入境者全面普篩，預防第二波疫情。台北市長柯文哲今天說，這是很複雜的公共衛生題目，「不是用喊的」。

侯友宜2日在臉書（Facebook）發文表示，針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，呼籲中央在檢驗量能可以負擔情況下，進行入境者全面普篩及居家檢疫，預防第二波疫情來襲。

對此，柯文哲下午出席「台北市109年度紀念五一勞動節暨表揚大會」，會前接受媒體聯訪時表示，入境者是否全面普篩，「這個是專業題目」，入境者全面普篩有幾個問題，第一，每天入境者有多少，再者，入境者實際上已被感染，但可能仍在潛伏期，那時做檢測也是陰性，不能保證入境台灣後不會感染別人。

柯文哲說，是否要全面普篩，還是要有症狀才做，坦白講是很複雜公共衛生題目，「這不是用喊的」，這種專業題目還是給專業回答，像這個他不會亂講，這是專業題目。

另外，針對台北市宣布出入公共場所和大眾運輸等均須戴口罩，是否會開罰，柯文哲表示，北市先有一個禮拜勸導期，「最重要要看疫情的變化」，這幾天會再觀察看看，「我們準備好了」，有可能把勸導期縮短，但最長是一個禮拜。

因應中央防疫措施，北市府昨晚宣布啟動第一階段應變機制，民眾出入公共場所、大眾運輸、醫療院所等須戴口罩，並落實實名制，於今天上午5時啟動，有一週勸導期。

另外，市政大樓今起，恢復洽公市民入府一律戴口罩，未戴者將禁止進入。台北捷運也宣布，即日起搭乘捷運務必全程配戴口罩，自即日起為期一週加強勸導，13日起，勸導不聽者將開罰新台幣3000元至1萬5000元，並拒絕運送。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜 柯文哲

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