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影／陸生來台政策急轉彎 藍委與陸委會各說各話

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院內政委員會今天考察陸委會談小明返台及陸生來台，立委陳玉珍率團前往陸委會，隨後立委與陸委會意見交流時選擇在立法院會議室。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會今天考察陸委會談小明返台及陸生來台，立委陳玉珍率團前往陸委會，隨後立委與陸委會意見交流時選擇在立法院會議室。記者潘俊宏／攝影

教育部昨發函宣布全面開放應屆畢業生以外的境外生來台檢疫就學，但同一天隨後政策轉彎，因陸委會有不同意見而排除陸生。今天立法院內政委員會考察陸委會，立委們希望和陸委會意見交流小明返台及陸生來台事宜，在意見交流時，陸委會主委陳明通與立委陳玉珍等人溝通決策過程與考量，陳明通緩頰表示，一定會讓陸生與小明們回來，陳玉珍則反批沒有提出時程與政策，不顧現實生活中家屬與學生的感受。

立委李德維會中舉例，一位媽媽聽說小孩可以回來，馬上買了不能退票的機票要回台灣，沒想到到台灣不能入境又原機遣返，這是人民真實的感受。

陳明通表示，境外生有一萬五千多人，大陸占了五千多人，現在疫情考量，如果陸生不急著回來就暫緩，真的有意願回來下階段就會放行。陳玉珍要求陳明通給出政策開放的時程，不要隨著大陸不開放的專制做法，只要求人民相信政府，而不顧人民殷殷企盼的感受。陳明通對此不給承諾，雙方立場歧異，各說各話。

陸委會主委陳明通今天強調一定會開放陸生與小明們來台，但不提政策時程。記者潘俊宏／攝影
陸委會主委陳明通今天強調一定會開放陸生與小明們來台，但不提政策時程。記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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