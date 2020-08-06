影／陸生來台政策急轉彎 藍委與陸委會各說各話

教育部昨發函宣布全面開放應屆畢業生以外的境外生來台檢疫就學，但同一天隨後政策轉彎，因陸委會有不同意見而排除陸生。今天立法院內政委員會考察陸委會，立委們希望和陸委會意見交流小明返台及陸生來台事宜，在意見交流時，陸委會主委陳明通與立委陳玉珍等人溝通決策過程與考量，陳明通緩頰表示，一定會讓陸生與小明們回來，陳玉珍則反批沒有提出時程與政策，不顧現實生活中家屬與學生的感受。

立委李德維會中舉例，一位媽媽聽說小孩可以回來，馬上買了不能退票的機票要回台灣，沒想到到台灣不能入境又原機遣返，這是人民真實的感受。