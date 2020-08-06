外籍人士自台返國確診 張上淳：零星偶發事件

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今天表示，外籍人士從台灣返國後傳確診新冠肺炎是「非常零星偶發的事件」，也可能是實驗室操作產生的「偽陽性」。

張上淳今天上午出席台灣大學舉辦的學術研發成果記者會，會後接受媒體採訪，他強調，即便入境時無法100%將無症狀的感染者都篩選出來，但經過居家檢疫14天、自主健康管理7天，已經不會傳染給任何人，「至少到目前為止，我們資料顯示是這樣的。」

最近頻傳從台灣出境的外籍人士，返國後被監測到感染，張上淳認為，雖然外界看起來好像頻率很高，一個接著一個來，但仍是非常零星偶發的事件。

張上淳表示，實驗室的檢驗結果，可能因操作產生「偽陽性」。近來日籍女學生、工程師、泰國移工的案例，指揮中心都有所懷疑，如果是在台灣，可在實驗室多做一些確認。

不過張上淳也說，雖然可能是「偽陽性」，但指揮中心都先把他當成是真的確診，認真一一檢視在台的接觸者，確保對台灣的社區沒有影響和威脅。

外界關注這些外籍人士是在台灣被感染，還是在國外？張上淳說，判斷感染源需要嚴謹的科學證據，要確定接觸者的病毒檢測是不是一模一樣，否則其他的判斷，都只是某種程度的「機率問題」。

至於這些案例是否可能是在飛機上感染，張上淳說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）潛伏期有5到7天，近來外籍人士的案例，並不知道確切的發病日期，因此也很難判斷。另外，就算是機上感染，下機後立刻檢驗到陽性，可能性趨近於零。

至於昨天教育部本打算開放陸生學位生來台，政策臨時喊卡。張上淳說，他沒有參與到這部分的討論，但指揮中心的防疫思維，當然是盡可能確保安全，如果有任何的風險，要有一些方式來避免或減少風險。例如入境14天的居家檢疫、7天的自主健康管理措施，就是要把風險降到最低。