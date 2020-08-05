北市大眾運輸醫院戴口罩 勸導期一週

因應中央宣布出入8類場所戴口罩，台北市府今天表示，6日上午5時起，出入公共場所、大眾運輸、醫療院所等均須戴口罩並落實實名制，有一週勸導期；市政大樓恢復戴口罩。

台北市政府表示，因應中央流行疫情指揮中心今天宣布出入8大類處所時務必佩戴口罩措施，北市也宣布啟動第一階段應變機制。至於勸導不聽是否開罰，北市府表示還在討論中。

北市府指出，民眾出入公共場所、大眾運輸、醫療院所等須戴口罩，並落實實名制，明日上午5時啟動，有一週勸導期。

市政大樓則自明天起，恢復洽公市民入府一律戴口罩，未戴者將禁止進入。