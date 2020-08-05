防疫不鬆懈 黃敏惠籲補習班師生落實配戴口罩

因疫情依舊嚴峻，嘉義市長黃敏惠今天實地了解補習班師生戴口罩情形，宣導「防疫鬆綁不鬆懈」、「拱手不握手、勤洗手」、「密閉空間戴口罩」，降低感染風險，保護自己也保護他人。

黃敏惠下午與嘉義市教育處長林立生等人一同前往志光補習班，實地訪視補習班執行戴口罩狀況，師生都有配戴口罩，她感謝補習班落實防疫工作，並提到防疫必須做到超前部署，也請大家務必提高警覺。

黃敏惠指出，雖然前一陣子新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情較為和緩，但防疫鬆綁不鬆懈，請大家在密閉空間要戴口罩、拱手不握手，也要勤洗手。

補習班業者李進豐表示，補習班除了張貼防疫宣導公告外，也要求學生上課必須全程戴口罩，教室使用完畢也會全面消毒。如學生有發燒，則須在家休息。補習班座位設有隔板，學生可安心上課。

林立生指出，嘉義市政府配合中央流行疫情指揮中心最新公告事項，即時將相關資訊以Line訊息通知各補習班，因補習班教室大多為密閉空間，且無法維持安全社交距離，因此，各補習班務必落實戴口罩政策。