地塞米松與瑞德西韋 張上淳說明異同

疫情指揮中心專家會議決議將地塞米松列入新冠肺炎診療暫行指引，專家諮詢小組召集人張上淳今天說，地塞米松與瑞德西韋都有能減少病人死亡的效果，但作用機制並不相同。

新冠肺炎準新藥瑞德西韋全球瘋搶，所幸國際間發現類固醇老藥「地塞米松」也能降低重症、中重症患者死亡風險，指揮中心昨天召開專家會議，決議列入新冠肺炎診療暫行指引。

外界多將地塞米松視為瑞德西韋的替代藥，但張上淳今天在疫情指揮中心記者會說明兩者異同。張上淳指出，兩種藥物都已有報告說對病人有幫助，特別在重症或是需要氧氣幫忙的個案，可以減少死亡機率。

張上淳說，昨天專家諮詢小組會議，也針對國內臨床處置指引討論這個議題，把地塞米松列入國內治療指引建議使用藥物，建議在有需要氧氣治療或是插管病人上使用。

不過，張上淳也說，地塞米松看起來好像跟瑞德西韋有點類似，但兩個是不同類藥物，瑞德西韋是抗病毒藥物，作用是減少體內病毒量、殺死侵入體內的病毒，讓治療能得到效果並減少死亡，而地塞米松則是抗發炎藥物，減少體內因為發炎而造成的傷害，進而降低死亡機率。

張上淳說，兩種藥物各有效用，但作用方式不同，不能稱作完全替代藥物，只是都有對病人減少死亡的效果。