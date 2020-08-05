第二波疫情將至？ 他批：疫情如冰山...陳時中留給人民無知與恐懼

台灣近來新冠肺炎境外移入個案陸續增加，「第二波疫情」恐將至的說法頻頻，好不容易舒緩的疫情又再次緊張起來。對此，前立委沈富雄今（5日）就以「冰山」做比喻，認為台灣的專家學者死讀書，導致「新冠病毒在台灣被誤解了」。

沈富雄在臉書發文表示，「疫情就像一座座冰山」，一個確診案例可以是一座冰山，如因他而被匡列的人多數呈陽性反應；也可能只是一塊浮冰，如果被誆列的人都呈陰性反應。

他提及，篩檢人數與總人口數的比例決定水面的高度，若水面高，則水面上的冰山與藏在水面下的體積比相對變小，「台灣篩檢人數少，水面高，所以確診數可能偏低，這樣的推論其實是錯誤的」，因為台灣的冰山真的座數很少，毫無疑問這是台灣上半場防疫的成功。

他坦言，因為台灣冰山的座數極少，因此即使水面下的冰山比水面上的大，整體體積仍是即其微小，不足為患。反而是台灣的專家學者死讀書，一再宣稱水面下的冰山是「恐怖的潛在定時炸彈」，將引爆下一波疫情。

他直言，正確的認知應是傳染力低、輕症或無症狀，而且帶有抗體免疫力的水面下冰山是「上帝無聲的賞賜」，只可惜在台灣，這個數目太少了，將來要施打疫苗的人也就將對多了，「新冠病毒在台灣被誤解了，陳時中團隊及所謂的專家學者們留給人民的只剩無知與莫名的恐懼」。