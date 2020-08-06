美衛生部長將訪台 陳時中：不接觸外界免隔離

美國衛生部長艾薩將訪台，指揮官陳時中今天表示，訪問團提供檢驗陰性報告、抵達後也會檢驗，全程團進團出，不和外界接觸，因此無需隔離，和總統見面將採高規格防疫。

美國在台協會（AIT）今天表示，美國衛生部長艾薩近日將訪台，代表美國總統川普會見台灣資深公衛官員、武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情醫護人員及專家，除了討論防疫措施、美台夥伴關係等，也將向公衛研究生及美國疾病管制與預防中心培訓計畫的學友發表大型演講。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，非常歡迎艾薩來台外交訪問，這對台美衛生合作是一大進步，政治上有相當意義，雖然這次外交訪談屬於特殊情況，但不代表可以鬆懈。

由於美國武漢肺炎疫情嚴峻，來訪的美國官員檢疫政策引發關注。外交部今天表示，訪團將依中央流行疫情指揮中心規定，出發前先提供採檢陰性報告，抵台後再次於機場採檢，每天也會量體溫、檢視身體狀況並全程佩戴口罩或保持社交距離，將搭專車避免與大眾接觸。

陳時中說，指揮中心除了要求訪問團提供從美國出發前3天的陰性報告，來訪團也將搭乘專機來台，不會和其他旅客接觸，到機場時也會進行PCR核酸檢驗，並確保全團團進團出，並入住防疫旅館與民眾隔離。

陳時中表示，後續訪問會盡量精簡，跟總統見面會有高規格防疫，包含社交距離、戴口罩，有相關演講也會跟聽眾隔開，也會到衛福部疾病管制署訪問進行意見交流，確保雙方人員安全，目前先遣部隊已先到台灣隔離，美國來訪團則無需隔離。

他強調，艾薩來台訪問是台美交流重大里程碑，也是幫助台灣邁向全球衛生的一大步，讓台灣在世界能見度更高，參與世界衛生組織（WHO）或相關國際組織更有幫助，這些都是外交部和衛福部長期努力的成果。

他說，包括2年前曾到美國和衛生官員面對面交流，最近台美也做出相關合作協議，4月也召開視訊會議了解台灣防疫情況，種種努力之下和台灣防疫成果，才促成這次來訪。

艾薩訪台期間，陳時中說，將針對防疫措施、全球衛生合作、台美夥伴關係進行討論，也會把台灣作為全球醫療設備可靠的提供者，對台灣多方面都會相當有助益。