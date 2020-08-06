日籍學生泰籍移工案未影響社區 陳時中宣布結案

中央社 / 台北5日電

日籍女學生、泰籍移工回國確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）案，疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，經完整調查，兩案都對社區沒有影響，雙雙結案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中宣布此消息，他表示，回到日本確診武漢肺炎的日籍女學生6月20日出境，後來日方通知陽性，經過層層疫調，將友人、同學、擴大對象等相關症狀全部進行採檢，一共採檢213人，其中有1人拒絕接受鼻咽拭子檢查，僅做血清抗體檢驗。

根據檢驗結果，所有受檢者核酸檢驗（PCR）都是陰性，212人抗體也都是陰性，顯示這例個案在社區裡完全安全，包含接觸者、擴大對象都是安全的，日籍女學生7月28日自費採檢後，結果也是陰性，宣布結案。

此外，陳時中表示，泰國移工返回泰國確診武漢肺炎的案子，一共採檢253人，不論PCR或是血清抗體，通通都是陰性。

指揮中心另向泰方詢問，他們有做第二次採檢，採檢結果是未確定的，但一起返泰的女友，也是陰性，基本上這個案子是否是陽性仍存疑，且台灣接觸者血清、PCR結果也都是陰性，因此研判此案對台灣的社區沒有影響，因此宣布結案。

新冠肺炎 COVID-19

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