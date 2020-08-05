又現台返日工程師確診新冠肺炎 陳時中：掌握80接觸者

據媒體報導，今日疑又傳出一名來台一個多月的日人返國確診，經瞭解，該名個案為日本籍30多歲男性，今年6月15日來台，入境台灣後於6月15日至29日居家檢疫，6月30日起於北部某公司工作，8月1日返回日本，於機場入境時接受採檢，經檢驗確認為新型冠狀病毒陽性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，我國接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國確診1名自我國返日之新冠肺炎無症狀感染者。

陳時中表示，個案在台期間活動範圍以北部工作地所在縣市為主，衛生單位已掌握接觸者共80人，包括工作地接觸者、飯店與店家工作人員以及返日班機前後二排旅客等，其中居家隔離者共36人。

除其中8名接觸者已離境無須採檢外，其餘72名接觸者截至目前已採檢71人(1人待採檢)，核酸檢驗39人陰性、32人檢驗中，血清抗體檢驗33人陰性、38人檢驗中；將持續調查個案是否有其他活動軌跡，以匡列其他可能之接觸者。

陳時中指出，個案在台期間及返日迄今均無症狀，我國於接獲該名個案確診相關訊息後，已立即啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施。

我第一例自台返日確診者出現在6月24日，日本籍20多歲女大生今年二月底起於台灣南部就學，上周搭機返回日本時，身為無症狀感染者的她，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性，經採驗在台123名接觸者及同校曾有發燒、呼吸道症狀師生共90人(非接觸者)抗體，結果均為陰性。