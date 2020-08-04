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入境應全面檢測 專家：風險要分級

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
圖說：台大公衛學院副院長陳秀熙4日呼籲，政府須對各國分級管理。（photo by 施凱文/台灣醒報）
圖說：台大公衛學院副院長陳秀熙4日呼籲，政府須對各國分級管理。（photo by 施凱文/台灣醒報）

政府應對他國即時做出風險分級管理，出入境人員也要全面檢測！台大公衛學院副院長陳秀熙4日於座談會中指出，「入境確診案例只要多1位，社區感染風險就增10%。」他說，台灣如果沒有針對入境人士做篩檢，疫情流行曲線也會持續上揚，「本土沒案例但境外移入也算案例。」

風險分級管理

台大公務學院副院長陳秀熙4日表示，全世界疫情近一個月新增800萬例，來到1800多萬，「這樣的成長是超乎WHO原先預測，及顛覆呼吸道疾病過去的經驗。」他提醒，民眾一定要提高警覺，「本來只預估今年底到達1000萬人，現在醫療量能已面臨很大的威脅。」

「入境確診多1位風險增10%。」陳秀熙指出，他說，台灣如果沒有針對入境人士做篩檢，疫情流行曲線也會持續上揚，「本土沒案例但境外移入也是案例，必須更積極。」目前感染人數前三多的美國、印度及巴西都是世界大國，他預估，如果各國防疫依然故我不但經濟受影響，父親節之後恐會突破2000萬。

陳秀熙強調，政府應對境外移入者做普篩，台灣防疫雖不錯，但當出現國外移工、留學生及工程師確診案例，「必須要開始思考這些個案會不會對台灣造成社區感染威脅。」他認為，如果一直消極面對，到時候出現群聚感染就來不及，「必須要對各國疫情做風險分級，疫情高漲後就要即時管理、檢測。」

邊境關卡漏洞增

法國、比利時及西班牙加泰隆尼亞、日本沖繩、東京等地，近期解封後都有每週百起確診案例的情形。陳秀熙說，不對入境者檢測會造成台灣社區傳播風險，政府不該只針對菲律賓人士做全面篩檢，一樣有疫情爆發趨勢的上述國家也要列入，「入境無症狀感染者50到60%不篩檢是找不出來的，很難防守。」

台大急診醫學部醫生吳世英則表示，在疫苗問世之前，「邊境、社區到醫院端都扮演很重要的角色。」他舉「瑞士乳酪模式」理論表示，世界疫情到社區感染中間會經過邊境、社區及醫院三道關卡。他認為，國際疫情愈形嚴重，已讓第一關的乳酪漏洞增加，社區防護目前放鬆，「政府有必要針對社區防護的第一道關卡落實。」

「要想辦法去積極增強防護才不會導致疫情發生，例如醫院端以分級分流，處理病人做嚴格感染防護 否則會加遽醫療崩潰。」他也呼籲，政府儘速對他國做風險分級管理。

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