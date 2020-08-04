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指揮中心訂CT值35 專家憂恐漏掉病例
近日外籍人士離台前後紛紛被驗出新冠病毒陽性，中央流行疫情指揮中心強調，若病毒核酸檢測（ＰＣＲ）的循環數閥值，即「ＣＴ值」小於卅五，才診斷陽性。此說法遭專家質疑，最新本土實證顯示，ＣＴ值到卅五點二還能培養出病毒，挑戰中央流行疫情指揮中心對ＣＴ值診斷切點的說法。
長庚醫院新興病毒感染研究中心主任施信如表示，長庚研究團隊分析台灣五十位確診者，共六十個檢體，發現病毒培養成功的最低ＲＮＡ數量，換算成ＣＴ值是卅五點二，與德國首篇相關研究之結論相近。
比利時籍工程師離台前確診，指揮中心指出，他的ＣＴ值在卅三至卅四間，病毒已難以培養，應無傳染力。但施信如表示，當ＣＴ值逾卅五，仍須高度懷疑。台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，台灣若選擇只看卅五以下，是冒著犧牲敏感度的風險，若缺乏其他檢驗綜合判斷，可能漏掉病例。
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