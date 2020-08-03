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澎縣府籲落實新生活運動 加強防疫工作

中央社 / 澎湖縣3日電

適逢暑假旅遊旺季，澎湖縣政府呼籲遊客和民眾務必落實「防疫新生活運動」，在密閉空間一定要戴口罩，保持社交安全距離，降低感染風險。

澎湖機場與港口適逢觀光旅遊旺季，每天進出的旅客超過萬人，為有效防堵疫情，原本架設的紅外線體溫感應器再度使用，針對入出境的旅客進行第一關的檢測。

澎湖縣政府指出，有鑑於國外疫情持續嚴峻，加上泰籍移工自台返泰後及入境的比利時男姓都確診新冠肺炎，顯示生活周遭仍有風險存在，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾要遵循防疫新生活運動。

縣府表示，民眾在電梯、酒店、KTV、補習班、K書中心、電影院等密閉式空間，務必戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生好習慣，以降低感染風險。

新冠肺炎 COVID-19

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