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境外移入確診個案增 盧秀燕主張全面加強普篩

中央社 / 台中3日電

對於境外移入確診個案增加，台中市長盧秀燕今天表示，這週起將啟動「戴口罩及實名制檢查專案」，針對5大場所展開稽查，也主張全面加強普篩，讓疫情阻絕於境外。

中央流行疫情指揮中心日前宣布最新口罩政策，自8月1日起，進出電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV等密閉空間場所，不論是否維持社交距離，一律務必要戴口罩。

盧秀燕今天出席烏日區旭光國小第二期校舍興建工程開工動土典禮時，接受媒體聯訪表示，第一波從這週起啟動「戴口罩及實名制檢查專案」，將以中央提及的5大場所先行執行，寧願過度戒備、超前部署，也不能因為台中、台灣相對安全就疏忽。

一名比利時工程師（案469）5月來台工作期間，除主要於彰化、台北兩地活動，也曾短暫到訪宜蘭與台中。盧秀燕指出，案469工作及住宿地點不在台中，但根據中央提供的資料，曾於7月23日到台中兩家酒吧消費，市府均已加強消毒，兩酒吧也已配合暫停營業，請市民不用過度恐慌。

盧秀燕強調，近期確診案例多為境外移入的菲律賓籍等外籍人士，雖外籍人士在自己國家有做篩檢工作，但確定的染疫地點尚有疑慮，曾於台中活動的比利時工程師就是其中一個例子，因此她與新北市長侯友宜同樣主張「全面加強普篩」，力求讓疫情阻絕於境外。

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