比利時男疑染疫數月才確診 張上淳：紐西蘭也有類似個案

比利時男子染新冠肺炎，指揮中心初判他3月就在比利時染疫，引發討論。專家張上淳今天說，紐西蘭也有個案3月出現嗅味覺異常，7月入境澳洲才確診，特例狀況需更多資料確認。

一名5月初來台工作的比利時籍男子，7月底出境前自費檢測新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）時意外確診，由於感染源至今不明，引發關注。

根據中央流行疫情指揮中心疫調結果，比利時男子早在3月第2週於比利時檢疫時，就曾出現嗅味覺喪失症狀，即便這名男子曾二度就醫，但當時嗅味覺喪失仍未列為新冠肺炎的可能症狀，因此未被診斷出來，指揮中心研判此個案極可能在3月就罹患新冠肺炎。

然而，3月中旬至今已過了4個多月，病毒能否存在患者體內這麼長的時間，引發外界質疑。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳接受記者訪問時表示，各界專家對於新冠肺炎病毒的了解還不夠透澈，有些特定的狀況無法完全排除。

張上淳說，前陣子紐西蘭也有報導指出，一名個案3月就出現嗅味覺異常，直到7月進入澳洲才被檢驗出陽性，這類特例狀況還需要更多資料來確認。

至於比利時男子屬於本土病例還是境外移入病例，張上淳指出，必須等到所有疫調、採檢結果都出爐才能判定。