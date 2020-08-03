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邊境沒採檢恐疫情失守？張上淳：那台灣早失守

中央社 / 台北3日電
新冠肺炎疫情延燒，近來要求對入境者全面採檢的呼聲四起，卻未獲採納。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（圖）表示，若邊境沒採檢會讓新冠肺炎疫情失守，台灣早該失守了。 中央社
新冠肺炎疫情延燒，近來要求對入境者全面採檢的呼聲四起，卻未獲採納。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（圖）表示，若邊境沒採檢會讓新冠肺炎疫情失守，台灣早該失守了。 中央社

近來要求對入境者全面採檢的呼聲四起，卻未獲採納，指揮中心專家張上淳今天表示，若邊境沒採檢會讓新冠肺炎疫情失守，台灣早該失守了。他也認為，應允許疫情處於可控範圍，而非「零確診」，才有機會適度開放經濟活動。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，截至今天，全球已有超過1800萬人確診，另有69萬人死亡。

台灣至今475例確診，其中7人死亡，隨著近期日本女學生案、泰籍移工案以及比利時男子感染源不明等案例，讓各界對於政府防疫政策疑慮再起，頻頻呼籲普篩或對入境者全面篩檢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾坦言，指揮中心確實討論過，針對入境者居家檢疫14天後全面採檢，但考量發病逾10天就無傳染力，且檢疫期滿仍要自主管理7天，傳播風險已大幅降低，因此並未採納。

衛生福利部疾病管制署署長周志浩、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、史丹佛大學醫學院政策研究成果暨預防中心主任王智弘今天出席雜誌舉辦的論壇，討論後疫情時代因應策略時談到此事。

王智弘表示，台灣如果全面做PCR核酸檢測普篩，光是檢測費恐怕就得花上新台幣600億元，不僅只能反應檢測當下這個時間點有多少人染疫，還可能面臨偽陽性的問題，只要有千分之1的人出現偽陽性，這些人就必須再驗一次，相當燒錢。

不過，若是檢疫14天才驗，病毒量已經太低，也不見得驗得出來，王智弘認為，檢驗時間點應該落在入境後第5天或第7天，比較能有效率抓出個案，但同時也要評估可能帶來的經濟效益，例如這筆錢要由誰負擔、誰能受益。

王智弘說，無論最後決定在哪個時間點檢驗，都讓國內的檢驗人員多了練兵的機會，同時了解台灣生產的試劑效果如何。

在王智弘看來，這次疫情是「百年難得一見的好機會」，過去從來沒有人過問台灣的醫療做得如何、醫療產品有哪些，透過這次疫情讓更多人認識台灣的醫療產業，是台灣改變的契機。

張上淳說，過去曾為了入境篩檢的政策和王智弘一再討論，最後選擇不實施，主要是即便在入境後5天、7天採檢，仍然無法100%保證安全，還是有一點點社區傳播的風險，就像最近這幾例「被漏掉」的案例，就引發民眾強烈反彈，若民眾無法接受有一點點被漏掉的個案，這政策是沒辦法執行的。

張上淳表示，每一種防疫政策都有其優缺點，是否一定要做到入境全面篩檢仍有待討論，但他也認為，如果入境者沒有全面採檢會造成疫情失守，「我們應該早就失守了」，強調應看整體防疫的狀況，而非放大檢視每一例單一個案。

他表示，如果大家能接受「小疫情」，允許疫情處於可控範圍內，而非零確診，其他經濟等活動才有機會適度開放。

新冠肺炎 COVID-19 張上淳

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