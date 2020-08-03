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染疫工程師住過的旅館 彰衛局：不需停業

聯合報 / 記者林敬家黃寅黃宣翰林伯驊／連線報導
彰化縣衛生局長葉彥伯。圖／聯合報系資料照片
彰化縣衛生局長葉彥伯。圖／聯合報系資料照片

比利時籍離岸風電男工程師前天確診感染新冠肺炎，彰化衛生局針對縣內廿四場所以及三七一名接觸者進行疫調，卻有民眾反應工程師住的旅館雖有消毒，卻沒有全面停業，與房客近距離接觸的櫃檯人員也持續上班，對此衛生局指出，該旅館平時防護措施就相當嚴謹，加上工程師居住習慣，並不需要停業。

男工程師五月三日入境台灣後，平時工作日接觸大多是同事，晚上則是回旅館休息，彰化衛生局因此針對他所的職場、旅館、餐廳、健身房等地的接觸者進行採檢，工程師因有時須往返北部出差，他前後入住的三家旅館有八十八人進行採檢。

彰化衛生局長葉彥伯說，工程師雖住旅館但早出晚歸，回到旅館就回房休息，也不會到餐廳吃早餐，很少使用公共設施，旅館人員經常接待外國客人，櫃台人員都會戴口罩，旅館每天也會進行消毒，評估之下不需要停業。

葉彥伯也說，七月三十一日已針對男工程師去過的所有旅館、餐廳全面消毒，依照研究新冠肺炎感染者在室內與人接觸距離一點五公尺，且沒有任何防護且互動超過十五分鐘以上較容易傳染，因此針對工程師所去的公共場域，調閱監視器詳細比對，並不是感染者去過的地方就都要停業，而是要針對他實際與接觸者的互動狀況做適當處置，「精準防疫」才可避免不必要的資源浪費。

法務部調查局訓練所男學員，上月廿八日在中機站實習期間，因支援彰化縣調查站，可能接觸新冠肺炎確診患者，男學員已入住醫院負壓病房進行採檢，初檢呈陰性，昨天複檢，包括高雄市處一人、台南市處三人、南機站三人及中機站實習學員五人，共十二人，都已被要求全程戴口罩自主健康管理，篩檢結果出來前停止實習活動。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 健康管理

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