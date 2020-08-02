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境外移入免檢測？ 專家：入境就應普篩

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
專家一致呼籲，政府應趁現在人數少時對外籍人士實施入境普篩，減除民眾恐慌感。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
專家一致呼籲，政府應趁現在人數少時對外籍人士實施入境普篩，減除民眾恐慌感。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

政府檢測小心翼翼，但學者一致呼籲出入境全面普篩！台灣連續數日新增境外移入確診，台大公衛學院副院長陳秀熙2日受訪時說，「與菲律賓疫情同樣嚴重的國家也應比照辦理，入境時全面檢測。」台北醫學大學教授醫學系教授麥富德也在訪談中呼籲，政府應趁現在機場人數少的時候，對出入境人士全面普篩。

台灣6天內有3天傳出境外移入確診案例，共13名新冠肺炎患者，還有1名比利時籍工程師的感染源有待釐清，種種跡象顯示疫情有升溫的趨勢。

應全面對入境普篩

近期疫情不分國內外都有升溫的跡象，日前指揮中心將菲律賓列為入境需普篩國家。台大公共衛生學院副院長陳秀熙2日受訪時表示，政府應對返台的所有外籍人士做全面檢測，也就是境外移入的普篩。他指出，國際中疫情與菲律賓同樣嚴重的不少，「不可能只對菲律賓做全面檢測，同樣層級的國家也應該比照辦理。」

「境外移入全面檢測非普篩！」陳秀熙指出，政府不用害怕普篩花大錢，只要針對出入境的外籍人士檢測即可，不然泰國移工、工程師都是典型的無症狀感染者，每次只要出現就會引起很多恐慌，也不能保證沒有群聚感染。

他補充，現在民眾對於戴口罩的態度已不同以往，社交距離也沒有保持得很好，「其實是滿危險的。」

不同於指揮中心認為居家隔離、檢疫者就不須再檢測的意見，他認為，隔離或檢疫者期滿時還是需要檢測，也應提醒後續的接觸者進行自主健康管理，「政策要有連續性」，以此層層把關，就可以阻斷社區感染的風險。

政府應分配任務

陳秀熙再表示，公司及單位應主動針對外籍人士進行檢測，「為保障公司員工的接觸安全，全部檢測出陰性不是很安心嗎？」他認為，不一定是要由政府出錢，政府可以站在協助的角度，把任務分配給企業。他說：「之後世界疫情趨緩才可以慢慢解放，大家解封時也不必這麼緊張。」

「政府應積極對外籍人士檢測！」台北醫學大學教授醫學系教授麥富德也呼籲，政府應趁現在機場人數少的時後，對所有出入境人士檢測，「邊境管制要做到普篩，現在機場不像以前一天10幾萬人，現在才幾百人比較好做。」最後他也提醒，民眾對於防疫必須有警覺，第2波疫情主要還是考驗各國對疫情的態度。

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