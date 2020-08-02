比利時男接觸者增至310人 已知109人PCR陰性

一名比利時男子昨天確診新冠肺炎，感染源不明。指揮中心今天下午公布最新疫調進度，個案接觸者增至310人，全數採檢完畢，已知109人PCR陰性，201人檢驗中，預計明起驗抗體。

一名5月初來台工作的比利時男子昨天確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），此個案（案469）核酸檢測（PCR）為弱陽性，抗體IgG呈現強烈陽性，代表感染時間較早，中央流行疫情指揮中心立即展開疫調，釐清是本土病例還是境外移入病例。

為求謹慎，指揮中心對比利時男子的疫調比照本土病例進行，所有接觸者不僅將檢驗PCR，也將同步檢驗抗體，釐清感染源。

截至下午近5時，比利時男子的接觸者已攀升至310人，全數均採檢完畢，已知109人PCR檢測陰性，201人檢驗中，抗體檢驗預計明天才會開始。

此外，指揮中心宣布新增一例菲律賓來台探親的20多歲女子（案475），7月31日入境在機場採檢後，8月1日就出現發燒症狀，今天確診。

指揮中心下午更新疫調結果，此個案接觸者共26人，包括航班乘客12人及1名家庭接觸者，全數居家隔離，11名機組員自主健康管理，另有2名乘客轉機未入境。