比利時男接觸者增至310人 已知109人PCR陰性
一名比利時男子昨天確診新冠肺炎，感染源不明。指揮中心今天下午公布最新疫調進度，個案接觸者增至310人，全數採檢完畢，已知109人PCR陰性，201人檢驗中，預計明起驗抗體。
一名5月初來台工作的比利時男子昨天確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），此個案（案469）核酸檢測（PCR）為弱陽性，抗體IgG呈現強烈陽性，代表感染時間較早，中央流行疫情指揮中心立即展開疫調，釐清是本土病例還是境外移入病例。
為求謹慎，指揮中心對比利時男子的疫調比照本土病例進行，所有接觸者不僅將檢驗PCR，也將同步檢驗抗體，釐清感染源。
截至下午近5時，比利時男子的接觸者已攀升至310人，全數均採檢完畢，已知109人PCR檢測陰性，201人檢驗中，抗體檢驗預計明天才會開始。
此外，指揮中心宣布新增一例菲律賓來台探親的20多歲女子（案475），7月31日入境在機場採檢後，8月1日就出現發燒症狀，今天確診。
指揮中心下午更新疫調結果，此個案接觸者共26人，包括航班乘客12人及1名家庭接觸者，全數居家隔離，11名機組員自主健康管理，另有2名乘客轉機未入境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言