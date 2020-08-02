比籍確診疑本土案例 莊人祥：不會隱瞞
「是本土案例不會隱瞞，居家檢疫後仍不用篩檢！」疫情中心發言人莊人祥2日針對媒體詢問比利時籍工程師確診恐為本土案例問題時，他斬釘截鐵說：「是本土案例就本土案例，不會有壓力，目前就是以本土確診的方式在做疫調。」另外他表示，不考慮對居家檢疫或隔離者期滿後進行篩檢。
隱瞞本土案例？
中央疫情指揮中心莊人祥2日表示，新增1名境外移入個案為菲律賓籍女性，「她拿的是居留證，並不需要3天內的陰性證明，進機場後也沒相關症狀。」他補充說，該女8月1日在機場採檢之後有輕微發燒，確診後住院隔離中，接觸者也陸續匡列中。
另外，他也針對比利時個案後續追蹤採檢結果說明，「匡列接觸者有199位，已採檢192位，核酸檢測有54位是陰性，抗體檢測會從明天開始做。」他說，比利時工程師到過台灣滿多地方，目前針對他去過的地方主要接觸者，比如說哪些店的店員或朋友，根據掌握的消息，再去採檢或做居家隔離。
針對媒體詢問比利時疑似為本土案例是否會有曝光壓力？莊人祥斬釘截鐵表示，不會有壓力，「目前就是以本土感染方式在做疫調，是本土案例就是本土案例，不會隱瞞。」他說，比利時工程師有可能是5月初到7月在台灣被感染，密切接觸者會採檢後再給專家作研判，目前都在待釐清的狀態。
居家檢疫後感染力低
「隔離檢疫後不需要再篩檢。」莊人祥說，不考慮在居家隔離或檢疫者的最一天做篩檢，還是以有症狀的個案採檢會比較準確。他表示，一直都有在討論這個策略，但原因在於說只要他發病後超過10天就沒有傳染力，「即使沒有發病出來也不容易傳播，這些都有證據。」
至於國外疫情日益嚴峻，台灣口罩準備是否充足？他說，口罩是以實名制準備，年底前保證民眾都拿得到需要的口罩，自由市場上的口罩也都有足夠的數量可以採購，目前每天政府只徵用800萬片，1天市場內還有1000多萬片，價錢都不會高於1片5元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言