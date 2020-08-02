專家質疑檢驗Ct值太寬鬆 莊人祥坦言：可能漏放病人

比利時男子感染源不明，確診條件之一的檢驗Ct值成為爭議，指揮中心發言人莊人祥今天表示，Ct值偏低恐漏放病人，偏高則會偽陽性，確實很兩難，目前採確診嚴謹、出院嚴格標準。

由於檢體僅含有少量的病毒核糖核酸（RNA），在進行聚合酶連鎖反應（PCR）檢驗時，會不斷複製放大到可以檢測到核酸的程度，複製愈多次，意謂著病毒RNA愈少，Ct值即為複製的次數。

中央流行疫情指揮中心昨天公布新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，為比利時籍20多歲男性（案469），5月初持工作簽證入境後都沒有症狀，直到7月29日出境前自費採檢才意外確診，感染源有待釐清。

比利時男子的核酸PCR檢驗為弱陽性，根據指揮中心說法，該個案第一次檢驗Ct值介於34至35間，在台灣35以下會判陽性，但模糊地帶會二次採檢確認，二採Ct值為33多，因此確診。

近期有專家質疑，許多國家都將Ct值標準訂在39、40，台灣卻是相對寬鬆的35，恐有漏放患者疑慮。莊人祥今天下午在記者會中表示，Ct值偏低可能漏放病人，但偏高同樣可能確診一堆偽陽性個案，在標準訂定上確實面臨兩難，實務上很難找出最準確的值。

莊人祥說，為了取得平衡，指揮中心對於確診、出院的Ct值有不同標準，初次確診一定要低於35，讓敏感性下降、特異性增加，但要二採陰性出院則須大於40，確保敏感性增加、特異性下降，目的在於嚴謹地抓出確診者，但不輕易放出院。

他比喻，Ct值就像量體重，很難有人確切訂出幾公斤才算胖，這個標準一直以來令各界爭議不斷，也是至今全球都無法解決的問題。