新冠肺炎疫情持續 口罩實名制至少到12月

中央社 / 台北2日電
中央流行疫情指揮中心今舉行新冠肺炎臨時記者會，由發言人莊人祥說明。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心今舉行新冠肺炎臨時記者會，由發言人莊人祥說明。記者楊雅棠／攝影

前副總統陳建仁認為今年秋冬新冠肺炎恐和流感同時爆發，呼籲備足3個月口罩。指揮中心發言人莊人祥今天表示，口罩實名制政策至少實施到12月底，確保到年底都有足夠口罩可用。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會中表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），國內口罩政策將持續以實名制方式進行。

莊人祥說，為了確保人人都有口罩可用，政府每天徵用800萬片口罩，預計至少實施到12月底，民眾每2週可購買一次口罩，確保到年底前都能買到需要的口罩。

莊人祥指出，國內口罩每天產量約2000萬片，扣除徵用的800萬片，每天仍有1000多萬片餘裕可供內銷或外銷，民眾可自由到超商、網站等通路購買。

新冠肺炎 COVID-19

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