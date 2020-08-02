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比利時工程師3月境外染病？醫師：不太可能現還能驗到

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
中山醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書上表達自己對比利時籍工程師染病的看法。圖／取自臉書
中山醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書上表達自己對比利時籍工程師染病的看法。圖／取自臉書

比利時籍工程師在台檢驗新冠肺炎陽性，疫情指揮中心認為可能3月在國外時就已經染疫，要等相關疫調結果才能判定是否為本土病例，而中山醫院兒童急診科主任謝宗學則認為，如果3月就染病，到現在還能檢出核酸片斷，在醫學上來說機率非常低，最有可能是之前曾染病，到台灣後又染上一次。

有網友認為，該個案即然在入境時沒有相關的檢驗資料，現在就應該視為本土病例，「不應該為了其他種種的考量不願意承認是本土病例」

指揮中心昨天公布新增病例，其中比利時籍工程師是在5月初入境，因最近想要出境而自行檢驗，被發現陽性，引發關注，認為可能是在台灣染疫，但指揮中心認為可能在3月時就染疫。

謝宗學在臉書上表示，雖然全球對於武漢肺炎的病毒特性還沒有完全的瞭解，但這位比利時個案若真的3月染病，現在已經超過4個月，還能驗出核酸片段，在醫學上的機率極低。

他表示，個案在3月有短暫嗅覺喪失，當時的確有可能是感染武漢肺炎的症狀，身體出現抗體，在之後某一個較接近現在的時間點再被感染一次武漢肺炎，免疫反應被病毒再次激發 ，所以長期抗體 Ig G 呈現更強烈的陽性反應，也因為高濃度抗體保護，第二次感染沒有出現任何症狀，但核酸驗得出弱陽性，「無法就目前的資訊斷定不是本土感染」

他指出，武漢肺炎Ig G 抗體強烈陽性，表示至少是超過一個月前的感染，但又可以驗到核酸片段，Ct 值33剛剛好微幅超過判定陽性反應的35數值，表示是弱陽性，不是近期感染也不是超過3個月以前 （超過3個月以前的感染很難驗到核酸片段）的遙遠感染，就現有的資訊合理推估，最可能的感染時間是落在1個月到3個月前這段區間，換算時間是今年5月初到6月底，而比利時男性是在5月3日入境台灣，被歸類本土感染的機率大增，當然最後還是要等待疫調結果出爐才可以確認。

他在臉書上表示，事情的開始，有著一樣的故事橋段：

1. 長時間沒有本土確定病例

2. 經濟解封，民眾開始報復性消費旅遊

3. 民眾個人衛生防護措施鬆懈

4. 突然出現零星不明感染源的本土感染者

5. 不明來源的本土感染人數逐漸增加

6. 感染擴散，疫情大爆發

防疫模範生越南完美詮釋上述6個階段，台灣現在處於第4階段，不致於完全無法挽回，生活也不用受到極大侷限，前提是要重拾年初的防疫精神，落實勤洗手、出門帶口罩的個人衛生防護原則。

他呼籲，這次的武漢肺炎疫情是長期抗戰，只有安全有效的疫苗出現且全球接種，疫情才可能有真正緩解的一天，台灣到目前還沒有被病毒攻破，實屬不易，也是政府和民眾共同努力的成果，千萬不要因為無法持久堅持最後功虧一簣，拜託大家正視世界疫情仍在爆發的現實，戴上口罩一起保衛我們的國家。

中山醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書上表達自己對比利時籍工程師染病的看法。圖／取自臉書
中山醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書上表達自己對比利時籍工程師染病的看法。圖／取自臉書

新冠肺炎 COVID-19

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