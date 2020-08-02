比利時工程師3月境外染病？醫師：不太可能現還能驗到

比利時籍工程師在台檢驗新冠肺炎陽性，疫情指揮中心認為可能3月在國外時就已經染疫，要等相關疫調結果才能判定是否為本土病例，而中山醫院兒童急診科主任謝宗學則認為，如果3月就染病，到現在還能檢出核酸片斷，在醫學上來說機率非常低，最有可能是之前曾染病，到台灣後又染上一次。

有網友認為，該個案即然在入境時沒有相關的檢驗資料，現在就應該視為本土病例，「不應該為了其他種種的考量不願意承認是本土病例」

指揮中心昨天公布新增病例，其中比利時籍工程師是在5月初入境，因最近想要出境而自行檢驗，被發現陽性，引發關注，認為可能是在台灣染疫，但指揮中心認為可能在3月時就染疫。

謝宗學在臉書上表示，雖然全球對於武漢肺炎的病毒特性還沒有完全的瞭解，但這位比利時個案若真的3月染病，現在已經超過4個月，還能驗出核酸片段，在醫學上的機率極低。

他表示，個案在3月有短暫嗅覺喪失，當時的確有可能是感染武漢肺炎的症狀，身體出現抗體，在之後某一個較接近現在的時間點再被感染一次武漢肺炎，免疫反應被病毒再次激發 ，所以長期抗體 Ig G 呈現更強烈的陽性反應，也因為高濃度抗體保護，第二次感染沒有出現任何症狀，但核酸驗得出弱陽性，「無法就目前的資訊斷定不是本土感染」

他指出，武漢肺炎Ig G 抗體強烈陽性，表示至少是超過一個月前的感染，但又可以驗到核酸片段，Ct 值33剛剛好微幅超過判定陽性反應的35數值，表示是弱陽性，不是近期感染也不是超過3個月以前 （超過3個月以前的感染很難驗到核酸片段）的遙遠感染，就現有的資訊合理推估，最可能的感染時間是落在1個月到3個月前這段區間，換算時間是今年5月初到6月底，而比利時男性是在5月3日入境台灣，被歸類本土感染的機率大增，當然最後還是要等待疫調結果出爐才可以確認。

他在臉書上表示，事情的開始，有著一樣的故事橋段：

1. 長時間沒有本土確定病例

2. 經濟解封，民眾開始報復性消費旅遊

3. 民眾個人衛生防護措施鬆懈

4. 突然出現零星不明感染源的本土感染者

5. 不明來源的本土感染人數逐漸增加

6. 感染擴散，疫情大爆發

防疫模範生越南完美詮釋上述6個階段，台灣現在處於第4階段，不致於完全無法挽回，生活也不用受到極大侷限，前提是要重拾年初的防疫精神，落實勤洗手、出門帶口罩的個人衛生防護原則。