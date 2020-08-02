台染疫感染源找不到？ 李豔秋：新冠大內宣可以結束了

台灣昨天激增新冠肺炎7例，其中比利時籍在台工作的工程師個案感染源待釐清，台灣111天零本土個案是否會破功？中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天雖然說境外移入可能性較高，但資深媒體人李艷秋今天上午透過臉書貼文說，「新冠大內宣可以結束了」。

李艷秋語帶諷刺地說，她知道台灣防疫南波萬，了解只能順時中，明白有疑問會被打成「只會唱衰台灣」，但是她擔心見不到心愛的「嘉玲」，所以問一下疫情總指揮陳時中，她拋出七個問題。

包括最近日泰確診案例，台灣感染源找到了嗎？比利時男潛伏期這麼長，居家隔離是否應延長？入境者不普篩，何故單獨對菲入境普篩？為何不比照南韓、美國做大量快篩？台灣不在國際解封名單上是因沒有可供說服的篩檢數字？說好的篩劑、藥物、疫苗國家隊呢？民眾鬆懈不戴口罩是誰鼓動的呢？

她最後說，民眾才不關心陳時中要不要選台北市長，或他對李前總統如何推崇，民眾只想清楚知道所處的環境到底有多危險？我們何時能恢復日常？這些都有賴政府提供確實、不浮誇、不隱瞞的報告，時中部長，該走下神壇，結束大內宣，好好做點實事了。

有網友也附和說，「不意外，執政黨一直是雙標兼自我打臉的表率」、「報復性旅遊，終將迎來復性疫情」，還有網友互相提醒，「口罩酒精買起來先」、「反正大家自己小心點千萬不要鬆懈，室內密閉空間還有人潮多的地方，請一定要戴上口罩」。

李艷秋的七個問題如下：

1.日本女學生、泰國移工都在台灣染疫，感染源找到了嗎？

2.比利時工程師在台灣呆了86天染疫，指揮中心說他三月在國外已經感染，不一定是本土病例；四個多月的潛伏，完全顛覆大家對新冠病毒的認知，這麼重大的發現，應該轟動國際了吧？居家隔離是不是該從兩周改為四個月呢？

3.公衛學者不斷要求入境者普篩，指揮中心說不必，因為有35%的病例篩不出來，既然如此，為什麼7/24以後要對菲律賓入境者普篩呢？這不是自己打臉嗎？

4.南韓大邱爆發疫情後就以大量的快篩及大數據成功控制疫情，美國也如法炮製，請問他們都是笨蛋嗎？我們不做快篩普篩，是因為沒有經費？沒有能力？沒有技術？或以上皆是？

5.台灣不在國際解封的名單上，是時中部長所說的政治因素？還是我們沒有可供說服的篩檢數字？

6.政府不斷宣傳口罩國家隊的豐功偉業，我們與有榮焉，但可不可以小小聲問一下，說好的篩劑國家隊呢？藥物國家隊呢？疫苗國家隊呢？進度如何呢？

7.時中部長感嘆，民眾鬆懈了，現在戴口罩的不到三成，請問前些時穿花襯衫、木屐，到處鼓動出門旅遊的人是誰呢？那時享受人群簇擁、商家奉承時，就忘了自己的行為就是昭告「疫情已經沒有關係」了嗎？