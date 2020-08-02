快訊

新增1境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

台版餘額寶為何行不通？ 看懂街口與金管會爭什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台染疫感染源找不到？ 李豔秋：新冠大內宣可以結束了

聯合報 / 記者牟玉珮／台北即時報導
李艷秋在臉書上貼文7問陳時中。圖／截自臉書李艷秋的新聞夜總會
李艷秋在臉書上貼文7問陳時中。圖／截自臉書李艷秋的新聞夜總會

台灣昨天激增新冠肺炎7例，其中比利時籍在台工作的工程師個案感染源待釐清，台灣111天零本土個案是否會破功？中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天雖然說境外移入可能性較高，但資深媒體人李艷秋今天上午透過臉書貼文說，「新冠大內宣可以結束了」。

李艷秋語帶諷刺地說，她知道台灣防疫南波萬，了解只能順時中，明白有疑問會被打成「只會唱衰台灣」，但是她擔心見不到心愛的「嘉玲」，所以問一下疫情總指揮陳時中，她拋出七個問題。

包括最近日泰確診案例，台灣感染源找到了嗎？比利時男潛伏期這麼長，居家隔離是否應延長？入境者不普篩，何故單獨對菲入境普篩？為何不比照南韓、美國做大量快篩？台灣不在國際解封名單上是因沒有可供說服的篩檢數字？說好的篩劑、藥物、疫苗國家隊呢？民眾鬆懈不戴口罩是誰鼓動的呢？

她最後說，民眾才不關心陳時中要不要選台北市長，或他對李前總統如何推崇，民眾只想清楚知道所處的環境到底有多危險？我們何時能恢復日常？這些都有賴政府提供確實、不浮誇、不隱瞞的報告，時中部長，該走下神壇，結束大內宣，好好做點實事了。

有網友也附和說，「不意外，執政黨一直是雙標兼自我打臉的表率」、「報復性旅遊，終將迎來復性疫情」，還有網友互相提醒，「口罩酒精買起來先」、「反正大家自己小心點千萬不要鬆懈，室內密閉空間還有人潮多的地方，請一定要戴上口罩」。

李艷秋的七個問題如下：

1.日本女學生、泰國移工都在台灣染疫，感染源找到了嗎？

2.比利時工程師在台灣呆了86天染疫，指揮中心說他三月在國外已經感染，不一定是本土病例；四個多月的潛伏，完全顛覆大家對新冠病毒的認知，這麼重大的發現，應該轟動國際了吧？居家隔離是不是該從兩周改為四個月呢？

3.公衛學者不斷要求入境者普篩，指揮中心說不必，因為有35%的病例篩不出來，既然如此，為什麼7/24以後要對菲律賓入境者普篩呢？這不是自己打臉嗎？

4.南韓大邱爆發疫情後就以大量的快篩及大數據成功控制疫情，美國也如法炮製，請問他們都是笨蛋嗎？我們不做快篩普篩，是因為沒有經費？沒有能力？沒有技術？或以上皆是？

5.台灣不在國際解封的名單上，是時中部長所說的政治因素？還是我們沒有可供說服的篩檢數字？

6.政府不斷宣傳口罩國家隊的豐功偉業，我們與有榮焉，但可不可以小小聲問一下，說好的篩劑國家隊呢？藥物國家隊呢？疫苗國家隊呢？進度如何呢？

7.時中部長感嘆，民眾鬆懈了，現在戴口罩的不到三成，請問前些時穿花襯衫、木屐，到處鼓動出門旅遊的人是誰呢？那時享受人群簇擁、商家奉承時，就忘了自己的行為就是昭告「疫情已經沒有關係」了嗎？

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陳菊盼李登輝化作千風 守護台灣土地

陳時中：染疫比利時男 境外移入可能性比較高

蘇益仁憂疫情：恐不只1隱藏個案

比利時男確診 3月失嗅味覺 足跡遍及北中、宜蘭

相關新聞

宜蘭公布比利時工程師旅遊足跡 曾來兩天從事戶外活動

比利時籍工程師染疫，傳染病因未明，由於他不戴口罩到處趴趴走，包括來過宜蘭兩次，引起民眾擔心這人究竟把病毒帶去哪裡？縣衛生...

台染疫感染源找不到？ 李豔秋：新冠大內宣可以結束了

台灣昨天激增新冠肺炎7例，其中比利時籍在台工作的工程師個案感染源待釐清，台灣111天零本土個案是否會破功？中央疫情指揮中...

陳時中：染疫比利時男 境外移入可能性比較高

台灣昨天新增1例感染源待釐清的新冠肺炎病例，為在台工作的比利時籍男性。疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，境外移入的可能性比...

染疫工程師所住旅館照常營業 彰化衛生局：有精準防疫

比利時籍離岸風電男工程師昨天確診感染新冠肺炎，彰化衛生局針對縣內24場所以及371名接觸者進行疫調，但有民眾反應工程師住...

工程師染疫找不出感染源 黃健豪：政府在開玩笑？

國民黨革命實踐研究院副院長、台中市議員黃健豪指出「從比利時工程師確診，看政府的無能」如果工程師入境前已染疫，卻在台灣趴趴...

新增1境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

新冠肺炎又有新境外移入個案。中央流行疫情指揮中心宣布，下午2時將召開臨時記者會說明疫情。

外籍工程師染疫 彰縣要求旅館員工自我健康管理

媒體報導，新冠肺炎確診的比利時籍工程師居住旅館未消毒停業。彰化衛生局指出，旅館每天都會消毒，加上工程師回旅館都在房間內，...

昨激增7例其中一人在屏東 已隔離送醫救治

中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增7例肺炎確診病例，分別為6例境外移入及1例感染源待釐清的確診者。本次確診個案中，根據...

調查局訓練所男學員住院採檢 12名接觸學員暫停實習

法務部調查局訓練所男學員，7月28日在中機站實習期間，因支援彰化縣調查站執行搜索抓逃逸外勞，可能接觸新冠肺炎確診患者，男...

比利時工程師個案 醫：口罩戴上自我保護是必要的

比利時籍男工程師（案469）案讓各界對疫情又開始緊張，但中區傳染病防疫醫療網指揮官、感染科醫師黃高彬指出，從這名男工程師...

【總編開箱】沒答案先給結論 政府親手打造疫情羅生門

台灣疫情是否發生社區感染？無症狀感染者的實際情況到底如何？現在都是羅生門，造成這個情況的正是民進黨政府，才會讓國人又開始提心吊膽。

蘇益仁憂疫情：恐不只1隱藏個案

六月日本女大生、七月泰籍移工，昨國內再現來台近三個月的比利時男工程師確診個案，台大兒童感染科主任黃立民分析指揮中心所公布...

熱門新聞

染疫比利時籍技工足跡曝光！酒吧、健身館等24處都入列

影／110天零本土恐破功 來台2個月歐洲工程師確診新冠肺炎

比利時工程師潛伏罹病期跑三縣市 隔離管理人數恐創新高

染疫比利時籍工程師三月檢疫即喪失嗅味覺 指揮中心：恐當時已感染

從日女大生、泰移工到歐洲工程師 這五大場所務必帶口罩

比利時工程師染疫足跡涉台中2酒吧 未戴口罩接觸40人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。